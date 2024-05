Des images du rappeur P. Diddy frappant violemment son ex-compagne Cassie dévoilées

Des images filmées par une caméra de vidéosurveillance montrent le rappeur Diddy en train de s'en prendre physiquement à son ex-compagne, la chanteuse Cassie. L'agression s'est déroulée en mars 2016.

Des images qui font remonter les accusations dont Sean Combs, alias P. Diddy, fait l'objet. La chaîne américaine CNN a dévoilé, vendredi 17 mai, les images d'une caméra de vidéosurveillance datant du 5 mars 2016. Les faits, d'une violence extrême, se déroulent dans les couloirs de l'hôtel InterContinental de Los Angeles. On y voit le rappeur, vêtu d'une simple serviette de bain, courir pour rattraper la chanteuse Cassie, sa compagne de l'époque, avant de la jeter au sol et de lui asséner plusieurs coups de pied. Sean Combs la traîne ensuite par terre vers un autre couloir de l'hôtel. Les images montrent Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, tentant de se relever avec difficulté.

Sur une autre caméra, on voit également P. Diddy s'asseoir, toujours dans les couloirs de l'hôtel, et jeter des objets dans la direction de Cassie, même si celle-ci n'est alors plus visible. Depuis ce vendredi soir, les images font le tour des réseaux sociaux. Cette " vidéo, à se retourner l'estomac, ne fait que confirmer le comportement de prédateur de M. Combs ", a déclaré Douglas Wigdor, l'avocat de Cassie.

Une plainte réglée "à l'amiable"

Deux vidéos qui font échos à la plainte déposée à New York en novembre dernier par Cassie Ventura. Le rappeur, producteur, milliardaire et star du hip-hop, P.Diddy, a été accusé de viol et violences physiques par Cassie, son ex-compagne. La chanteuse de R'n'B avait porté plainte. La justice américaine avait dévoilé un dossier de 35 pages dans lequel Casandra Ventura (le vrai nom de Cassie) raconte des "comportements déviants" et des "violences sexuelles et psychologiques" subis pendant 13 ans, entre 2005 et 2018. "M.Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter" en 2018, pouvait-on lire dans le document.

Selon la chanteuse, Puff Daddy, l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec des hommes payés par le rappeur. Elle aurait également été obligée à consommer de la drogue. Et les accusations ne s'arrêtent pas là. La star américaine, de 17 ans son aîné, l'aurait "souvent frappée à coups de poing, de pied, tapée, piétinée", raconte Cassie, qui aurait eu des "contusions, lèvres éclatées, oeil au beurre noir et saignements". Moins de 24 heures après avoir été déposée, cette plainte au civil avait été réglée "à l'amiable" sans que les détails n'en soient connus.