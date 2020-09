"Mort de Juliette Gréco : la date de ses obsèques annoncée, les hommages continuent"

JULIETTE GRECO. La célèbre chanteuse Juliette Gréco, surnommée la "muse de Saint-Germain", est décédée à 93 ans. Ses obsèques auront lieu à Paris.

Sommaire La mort d'une icône

Biographie courte

Ses chansons

La mort de sa fille L'essentiel Juliette Gréco est morte mercredi 23 septembre 2020, à 93 ans, a annoncé sa famille à l'AFP dans la soirée. La chanteuse est décédée "entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle", peut-on lire dans le communiqué, soulignant à raison sa "vie hors du commun".

Cette figure emblématique de la chanson française à textes, durant ses presque 70 ans de carrière, a travaillé avec les plus grands. De Jacques Prévert à Serge Gainsbourg, en passant par Raymond Queneau, Léo Ferré ou encore Boris Vian, Juliette Gréco a marqué la scène française en se faisant l'interprète des plus grands auteurs de ces dernières décennies.

Les obsèques de Juliette Gréco auront lieu le lundi 5 octobre, à Paris. Une cérémonie se tiendra à l'Église Saint-Germain-des-Prés, avant une inhumation "dans la plus stricte intimité", a précisé sa petite-fille, Julie-Amour Rossini.

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se comptent par milliers sur les réseaux sociaux, où personnalités et anonymes saluent la mémoire d'une chanteuse aux multiples facettes. ​​​​​​Les dernières infos Recevoir nos alertes live !

10:49 - Juliette Gréco en 5 chansons cultes Tout au long de ses plus de 60 années de carrière, Juliette Gréco a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. Parmi les musiques les plus emblématiques qu'elle a interprété, comment ne pas citer Sous le ciel de Paris ou Jolie Môme d'Edith Piaf bien sûr, mais aussi Un petit poisson, un petit oiseau ou encore La Javanaise, prêtée par Gainsbourg ou enfin, Deshabillez moi, que Juliette Gréco aura chanté jusqu'à la fin de sa vie. 10:12 - Juliette Gréco, une "vie hors du commun" C'est la famille de la muse de Saint-Germain qui a annoncé, dans la soirée de mardi, la mort de la chanteuse, via un communiqué à l'AFP. "Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun", a déclaré la famille dans un texte transmis à l'AFP dans la soirée. "Elle faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans", a-t-elle ajouté. 10:07 - "Saint-Germain a perdu sa muse" Née le 7 février 1927 à Montpellier, Juliette Gréco commence sa carrière dans l'après-guerre, dans un Paris libéré où la toute jeune femme séduit alors, par sa beauté et son esprit, les intellectuels et artistes de Saint-Germain-des-Prés. "Saint-Germain a perdu sa muse. Saint-Germain a existé par Juliette. Saint-Germain est deuil et la pleure. Je suis très triste. Juliette était une interprète plus encore qu’une chanteuse. Elle disait les poètes", a déclaré Line Renaud à l'AFP après l'annonce de sa mort. 09:58 - La date des obsèques de Juliette Gréco Les obsèques de l'icône de la chanson française décédée mercredi à l'âge de 93 ans, seront célébrées le 5 octobre à Paris, a annoncé sa famille à l'AFP. Une cérémonie se tiendra à l'Église Saint-Germain-des-Prés à 14h30, avant une inhumation "dans la plus stricte intimité", a précisé sa petite-fille, Julie-Amour Rossini. 24/09/20 - 23:45 - Juliette Gréco : ses points communs avec sa petite-fille FIN DU DIRECT - En 2013, Juliette Gréco et sa petite-fille Julie s'étaient adonnées à une interview croisée des plus sympathiques pour le journal Ouest-France. Questionnées sur diverses choses, elles avaient également été interrogées sur leurs points communs. Et pour Juliette Gréco, toutes les deux ont "plein" de points communs. "On aime la vie, la nature…", commençait Juliette Gréco. Et Julie de renchérir : "Les animaux, on est dingue des animaux… La mer, la beauté…" Ce à quoi ajoutait Juliette Gréco : "Mais on a un autre truc commun dans la famille. On manque de confiance en nous." Julie expliquait alors : "Moi, je suis sauvage et timide." Et Juliette Gréco de compléter : "Moi aussi je suis sauvage, mais je ne suis pas timide." 24/09/20 - 23:24 - "Je ne comprends pas pourquoi tant de gens sont venus à moi", confiait Juliette Gréco Si son succès et sa carrière sont incontestables, il y en a une qui n'a, semble-t-il, jamais vraiment compris comment Juliette Gréco avait pu devenir cette incroyable star, reconnue de tous. Et il s'agit bien d'elle-même ! "Quand j’étais jeune, je ne parlais pas. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens sont venus à moi", confiait-elle dans les colonnes de Ouest-France en 2013, alors qu'elle était en concert au Quartz, à Brest. "Je reconnais que je suis une bonne interprète, que mon physique singulier a pu intriguer. Mais tout cela reste quand même pour moi, incompréhensible. Je ne suis pas ma meilleure cliente", expliquait-elle.

En savoir plus

Avec la disparition de la chanteuse, c’est toute la musique française qui perd l’une de ses icones les plus populaires. Discrète ces dernières années, Juliette Gréco est décédée à 93 ans, annoncent ses proches. "Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun", a déclaré la famille dans un texte transmis à l'AFP dans la soirée. "Elle faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans", a-t-elle ajouté.L’artiste avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2016, qui l’avait extrêmement affaiblie.

Née le 7 février 1927 à Montpellier, Juliette Gréco commence sa carrière dans l'après-guerre, dans un Paris libéré où la toute jeune femme séduit alors, par sa beauté et son esprit, les intellectuels et artistes de Saint-Germain-des-Prés. "Saint-Germain a perdu sa muse. Saint-Germain a existé par Juliette. Saint-Germain est deuil et la pleure. Je suis très triste. Juliette était une interprète plus encore qu’une chanteuse. Elle disait les poètes", a déclaré Line Renaud à l'AFP après l'annonce du décès de la chanteuse. Fille d'un père d'origine corse, le commissaire de la police des jeux Gérard Gréco, et d'une mère bordelaise, Juliette Lafeychine, Juliette Gréco arrive à Paris dans les années 30 et devient petit rat de l'Opéra. Quand la guerre éclate, avec sa mère et sa soeur, elles sont arrêtées par la Gestapo. Sa mère et sa soeur, résistantes, sont déportées. "Ma sœur ne m'a jamais parlé des camps, je ne lui ai jamais posé de questions. Ma mère en parlait plus volontiers. Je crois qu'une telle douleur sur une toute jeune fille, c'est indicible, ça ne se traduit pas, je crois", confiait-elle à ce sujet en 2001 à France Culture.

A Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco découvre alors le monde de la musique. Puis la scène, où la jeune femme chante d'abord Raymond Queneau ou Jean-Paul Sartre, à qui elle doit ses premiers succès, Si tu t'imagines... et La Rue des Blancs-Manteaux. Dès 1954, sa carrière est lancée : elle se produit même sur la scène de l'Olympia de Paris. Peu à peu, elle élargit son répertoire en reprenant Prévert, Desnos, Vian, Cosma. Ou encore Charles Aznavour qui signe Je hais les dimanche, Léo Ferré sa Jolie môme ou encore Serge Gainsbourg qui lui offre La Javanaise. Jusqu'en 2015, année de sa tournée d'adieu, Juliette Gréco aura enchanté la musique française. Elle est montée sur scène une dernière fois, en 2016, pour reprendre à 89 ans la mythique chanson Deshabillez moi.

Tout au long de ses plus de 60 années de carrière, Juliette Gréco a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. Parmi les musiques les plus emblématiques qu'elle a interprété, comment ne pas citer Sous le ciel de Paris d'Edith Piaf bien sûr, mais aussi Un petit poisson, un petit oiseau ou encore La Javanaise, prêtée par Gainsbourg ou enfin, Deshabillez moi, que Juliette Gréco aura chanté jusqu'à la fin de sa vie.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si sa carrière fut bien remplie et riche en émotions, sa vie personnelle n'est pas en reste. Mariée avec le célèbre acteur Michel Piccoli entre 1966 et 1977, avec qui elle a entretenu une relation pour le moins tumultueuse, elle a également été la femme du pianiste Gérard Jouannest pendant près de 30 ans. Bien avant tout cela, c'est avec le comédien Philippe Lemaire que Juliette Gréco avait entretenu une relation dont le fruit n'est autre que sa fille unique : Laurence Lemaire, décédée à la suite d'un cancer en 2016. Un drame dont la chanteuse ne s'est jamais vraiment remis et qui est resté secret pendant... quatre ans. Juliette Gréco avait fini par briser le silence il y a peu. C'était en juillet 2020, dans les colonnes de Télérama. "La vie m'a donné une fille et me l'a reprise", avait-elle alors sobrement confié.