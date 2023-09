Renaud, futur papa : qui est Cerise, la compagne du chanteur ?

RENAUD. A 71 ans, le chanteur Renaud attend son troisième enfant avec sa nouvelle compagne, qu'il surnomme Cerise.

Renaud, bientôt jeune papa ! Le chanteur, âgé de 71 ans, attend un troisième enfant, cette fois-ci avec sa compagne Cerise. Une information confirmée par un autre artiste, Hugues Aufray, ami de longue date de Renaud, au micro d'Europe 1 ce lundi 4 septembre. Quand le journaliste lance "ce n'est pas trahir un secret de dire que j'ai l'impression que la compagne de Renaud attend un heureux évènement", Hugues Aufray répond : "Puisque vous le savez, oui !"

A 94 ans, Hugues Aufray a lui célébré ce week-end son mariage avec sa compagne Muriel Megevand, événément auquel étaient présents Renaud et Cerise, en témoigne la photo postée sur Instagram par l'animateur Jean-Luc Reichmann.

Mais alors qui est la fameuse Cerise, qui attend le troisième enfant du chanteur Renaud, déjà papa de deux enfants, Lolita et Malone, nés de ses relations avec Dominique Quilichini et Romane Serda ? Selon les confidences de l'artiste en avril dernier au Parisien, Cerise s'appelle en fait Christine et a 28 ans de moins que son compagnon. "Son arrivée dans ma vie a tout changé. Je suis fou amoureux. Elle me suit depuis trente ans, mais on s'est rencontré la première fois il y a six ans sur un plateau télé. Elle portait des boucles d'oreilles avec des cerises, inoubliables ! C'est pour cela que je l'appelle Cerise", expliquait-il au journal.

Cerise et Renaud se sont rencontrés sur le plateau de l'émission Merci Renaud, diffusée en 2016. "Elle avait demandé mon contact pour m'offrir un cadeau. Elle est couturière et m'a fait une chemise en bandanas. Cela m'a touché, on a discuté, je l'ai invitée à prendre le café à la maison à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap Ferret…", racontait Renaud à la même source.