De quelle maladie souffre Françoise Hardy ?

Dans une interview accordée à Paris Match, la chanteuse Françoise Hardy s'est confiée sur son état de santé et sa lassitude.

"C'est un cauchemar." Dans une interview accordée à Paris Match, publiée ce jeudi, la chanteuse Françoise Hardy confie sa lassitude après des années de lutte contre la maladie. A bientôt 80 ans, l'artiste évoque dans cette entrevue son quotidien devenu pénible et son désir d'en finir, sans cacher son soutien au droit à l'euthanasie. Atteinte d'un cancer depuis plusieurs années, Françoise Hardy confie vouloir maintenant "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer." Après qu'elle ait annoncé avoir vaincu un cancer du système lymphatique en 2014, l'interprète de Message personnel avait révélé en 2019 être atteinte d'un autre cancer, du pharynx. Depuis, Françoise Hardy lutte au quotidien.

"Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar", détaille-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Sa maladie a eu raison d'éventuels nouveaux projets pour la chanteuse. Désormais, elle répète vouloir "partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible." Elle ajoute qu'elle ne peut "plus lire" et "même plus regarder la télé", ce qui était pour elle "la meilleure façon de déconnecter."

Ces problèmes de santé ont poussé Françoise Hardy à progressivement se retirer de la vie publique. "Maman ne va pas bien", avait déclaré son fils, le chanteur Thomas Dutronc, interrogé par Gala en novembre dernier. Et d'ajouter, expliquant que sa mère "ne lutte plus vraiment" : "On se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir quand elle a frôlé la mort il y a huit ans."