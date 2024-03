"Cette fois, je m'y tiens" : Michel Sardou fait (encore) ses adieux

Le chanteur de 77 ans sera définitivement (?) à la retraite à la fin de son actuelle tournée.

Un dernier tour et puis s'en va... Jusqu'à la prochaine fois ? Michel Sardou l'affirme : cette tournée sera la dernière. Le chanteur de 77 ans achève actuellement ce qu'il a annoncé être son ultime salve de concert - une trentaine, avec deux dates exceptionnelles ce week-end à Paris La Défense Arena. Michel Sardou avait déjà annoncé la fin de sa carrière en 2018, avant, finalement, de remonter sur scène. Mais cette fois, il l'assure, c'est la dernière !

"Cette fois, je m'y tiens. Avant que je rechante, il faudra vraiment les allonger… Je suis trop cher", lance l'artiste dans un entretien accordé au Parisien. Il enfonce le clou : "Je vous garantis. Pareil pour le théâtre (...) Le 30 mars, je suis en vacances, à la retraite. Ça vous étonne ? Moi aussi (rires)."

Dans la même interview, Michel Sardou explique avoir vendu son appartement à Paris et sa maison en Normandie. Tout quitter pour aller s'installer dans le Midi : "cet été, je vais prendre mon bateau, me baigner en pleine mer, à poil, et je parlerai aux dauphins…".