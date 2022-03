Renaud : que sait-on de son nouvel album ?

RENAUD. Le chanteur Renaud, qui vient de publier le single "Si tu me payes un verre", ainsi que son clip, dévoilera son nouvel album, baptisé "Métèque", en mai prochain.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 16h04] Renaud face à Jean-Paul Rouve. Après avoir annoncé son retour avec la sortie prochaine d'un nouvel album, le chanteur dévoile un tout premier extrait, Si tu me payes un verre, une chanson empruntée à Serge Reggiani. Le titre, sorti dans la nuit de mercredi à jeudi 31 mars 2022, est paru accompagné d'un clip où l'on découvre Renaud, accoudé à une table du Lux Bar, sur la Butte Montmartre, face à son ami, l'acteur Jean-Paul Rouve. C'est précisément dans ce bistro avait écrit les paroles de Si tu me payes un verre, offertes à Serge Reggiani et reprises ici par Renaud.

Les admirateurs du chanteur de presque 70 ans retrouveront ici l'artiste en toute simplicité, sur un piano-voix agrémenté de violon et d'accordéon, ainsi que sa voix de plus en plus rocailleuse, comme sur le fil, tremblante. Ce premier single est extrait de Métèque, le nouvel album de l'interprète de Mistral Gagnant, qui paraîtra dans les bacs au printemps.

Un nouvel album pour Renaud

Le retour du Phoenix. A 69 ans, le chanteur Renaud a annoncé, la semaine dernière, la sortie de son prochain album. Baptisé Métèque, cet opus paraîtra le 6 mai 2022. Avec ce nouveau disque, Renaud revisite "13 chansons majeures du répertoire français que l'artiste aurait rêvé d'écrire et composer", nous apprend un communiqué de presse. Au programme de Métèque donc, des chanteurs comme Georges Brassens, Jacques Higelin, Serge Reggiani, Georges Moustaki, Jean Ferrat ou Yves Montand.

Ce dix-huitième album a été créé et enregistré à l'Isle sur la Sorgue, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où réside Renaud depuis plusieurs années. Métèque, le nouvel album de Renaud sera disponible en précommande le jour de la sortie du premier single, Si tu me payes un verre, ce 31 mars.