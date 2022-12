"The Weeknd en concert : Paris, Nice, Bordeaux... Où acheter un billet ?"

THE WEEKND. A l'occasion de sa tournée intitulée "After Hours til Dawn Tour", The Weeknd se produira en concert à Nice, Paris et Bordeaux, en 2023.

[Mis à jour le 1er décembre 2022 à 10h11] The Weeknd en concert en France en 2023 ! A l'occasion de sa tournée intitulée After Hours til Dawn Tour, et après un report et une annulation de cette salve de concerts pour des raisons sanitaires, le phénomène canadien se produira à l'Allianz Riviera de Nice le 22 juillet, au Stade de France à Paris le 29 juillet et à la Matmut Atlantique Bordeaux le 1er août 2023.

Pour ces trois concerts deux artistes sont annoncés aux côtés de The Weeknd : le musicien électronique canado-haïtien Kaytranada et le producteur et musicien américain Mike Dean. Pour ces trois concerts événement en France, les billets sont déjà en prévente

La billetterie des concerts de The Weeknd

Pour les concerts en France de la tournée After Hours til Dawn Tour, de The Weeknd, deux dates sont à retenir pour espérer décrocher un précieux billet :

Prévente : le jeudi 1er décembre, de 12 à 18 heures, sur le site des trois arènes dans lesquelles se produira The Weeknd, à savoir :

Billetterie : après la journée de prévente, la billetterie de la tournée de l'artiste ouvrira ce vendredi 2 décembre, à midi. Les billets seront disponibles sur les sites marchands, notamment La Fnac.

Le prix des billets des concerts de The Weeknd

Côté prix, il faudra mettre la main à la poche pour voir The Weeknd sur scène. Les places les moins chères, en catégorie 3, sont affichées à 79 eurox. Comptez 101 pour un billet en fosse à Bordeaux et Nice. De quoi agacer un certain nombre de fans sur les réseaux sociaux, nombreux à s'étonner de tels prix...

The Weeknd et la tournée After Hours til Dawn Tour

La nouvelle tournée de The Weeknd, intitulée After Hours til Dawn Tour, débutera le 10 juin 2023 à Manchester, en Angleterre, pour s'achever à Santiago, au Chili, le 15 octobre 2023. Le chanteur canadien passera par l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark ou la Suède, ou par l'Amérique du Sud.