The Weeknd en concert : une tournée en France en 2022, toutes les dates

THE WEEKND. Le chanteur The Weeknd vient d'annoncer les nouvelles dates de sa tournée 2022. Entre reports et concerts supplémentaires, on fait le point.

La pandémie mondiale de coronavirus n'aura évidemment pas épargné The Weeknd. Face à la situation sanitaire incertaine, le chanteur canadien annonce le report de sa tournée After Hours Tour à 2022. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette salve de concerts événements compte quatre nouvelles dates en France : à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux ! The Weeknd se produira notamment les 18, 19 et 20 octobre et le 13 novembre à l'Accordhotels Arena, le 22 octobre à Bordeaux, le 29 octobre à Montpellier, le 12 novembre à Lyon. La billetterie pour ces nouveaux rendez-vous ouvrira le vendredi 5 février 2021.

Les billets seront disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac ou Digitick. En plus de l'annonce de cette tournée mondiale, qui compte quelque 104 concerts aux quatre coins du monde, The Weeknd sortira vendredi 5 février un nouvel album, The Highlights, une compilation rassemblant ses plus grands titres.