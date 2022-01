The Weeknd : la date de sortie de album dévoilée, ce que l'on sait sur "Dawn FM"

THE WEEKND. Sur les réseaux sociaux, le chanteur canadien The Weeknd a officialisé la date de sortie de son nouvel album, attendu en ce début 2022.

L'année 2022 commence bien pour les admirateurs de The Weeknd : le chanteur canadien vient d'officialiser la date de sortie de son nouvel album ! Le disque, baptisé dawn FM, paraîtra ce vendredi 7 janvier 2022. C'est ce que nous apprend une vidéo d'une minute, postée sur les réseaux sociaux de The Weeknd, qui promet "un nouvel univers sonore issu de l'esprit de The Weeknd" et annonce plusieurs collaborations, avec son ami l'acteur Jim Carrey, le légendaire trompettiste Quincy Jones, les rappeurs Tyler the Creator et Lil Wayne ou encore le musicien Oneohtrix Point Never.

Un casting cinq étoiles pour un album des plus attendus, en témoignent les milliers de réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le dernier disque de The Weeknd, After Hours, sorti en 2020, avait rencontré un franc succès dans le monde entier.