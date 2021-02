The Weeknd : pourquoi son show géant au Super Bowl divise

THE WEEKND. Le chanteur canadien The Weeknd s'est produit cette nuit lors du Super Bowl 2021, offrant une prestation grandiose... qui divise Twitter.

[Mis à jour le 08 février 2021 à 16h49] Après Beyoncé, Prince, Michael Jackson, Shakira, Lady Gaga et tant d'autres stars, c'est The Weeknd qui assurait, cette nuit, le show de la mi-temps du Super Bowl 2021. Un spectacle prometteur puisque l'artiste expliquait avoir déboursé 7 millions de dollars de sa poche pour l'occasion. La star a livré un show presque sans fausses notes, interprétant sept morceaux : Starboy, The Hills, Can't fell my face, Save your tears, Earned it et Blinding Lights, au stade Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

D'un mur de musiciens et de choristes, au milieu de la pelouse du stade entouré de dizaines de danseurs, The Weeknd, à la Michael Jackson, veste rouge à paillettes et gants de cuir, a assuré, à grand renfort de feux d'artifices à faire pâlir les festivités du 14 juillet, un spectacle à la hauteur de l'événement (le plus regardé du monde à la télévision). Le bouquet final du show étant assuré par des dizaines de danseurs le visage couverts de bandages, à l'image de The Weeknd notamment dans le clip de Save Your Tears. Il a d'ailleurs expliqué la signification d'un tel costume, qui est pour lui "le reflet de la culture absurde des célébrités et des gens d'Hollywood, qui se déforment eux-mêmes pour des raisons superficielles pour plaire et être validés", comme il l'explique au magazine Variety.

Mais après sa prestation, superbe reflet de l'univers de The Weeknd, un regret domine sur Twitter, où les commentaires sont évidemment nombreux sur cette prestation aussi regardée qu'attendue. Et pour cause, depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient sur d'éventuels invités : Ariana Grande, Kendrick Lamar, mais surtout... les Daft Punk. Leur absence, malgré un show réussi, laisse un goût amer à bon nombre d'internautes, en dépit des démentis de The Weeknd sur les rumeurs de tels invités. Quoi qu'il en soit, une séquence du show est devenu un meme sur les réseaux sociaux, détourné à toutes les sauces...

Quand tu veux sortir de chez IKEA parce que ce que tu voulais acheter était à l'entrée du magasin.pic.twitter.com/yKPiexW9rH — Thibault Brock (@thibaultbrock) February 8, 2021

Pendant près de 14 minutes, The Weeknd a enchaîné les tubes sur la pelouse Raymond James Stadium de Tampa, entouré d'une armée de danseurs pansés comme dans ses clips. Retrouvez le show en vidéo ci-dessous :

La pandémie mondiale de coronavirus n'aura évidemment pas épargné The Weeknd. Face à la situation sanitaire incertaine, le chanteur canadien a annoncé le report de sa tournée After Hours Tour à 2022. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette salve de concerts événements compte quatre nouvelles dates en France : à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux ! The Weeknd se produira notamment les 18, 19 et 20 octobre et le 13 novembre à l'Accordhotels Arena, le 22 octobre à Bordeaux, le 29 octobre à Montpellier, le 12 novembre à Lyon. La billetterie pour ces nouveaux rendez-vous ouvre ce vendredi 5 février 2021.

Les billets seront disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac ou Digitick. En plus de l'annonce de cette tournée mondiale, qui compte quelque 104 concerts aux quatre coins du monde, The Weeknd sort ce vendredi 5 février un nouvel album, The Highlights, une compilation rassemblant ses plus grands titres.