"Vianney papa : le chanteur annonce la naissance de son bébé"

VIANNEY. Sur les réseaux sociaux, le discret chanteur Vianney a annoncé la naissance de son enfant avec Catherine Robert.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 12h19] "Et si l'averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4". C'est sur les réseaux sociaux, ce mardi 19 octobre, que le chanteur Vianney a fait part de la bonne nouvelle à ses abonnés : sa compagne, Catherine Robert, a accouché de leur enfant. Un premier bébé pour le discret couple, qui s'occupe déjà de la fille de la musicienne, âgée de 10 ans. "Une petite merveille a fait irruption dans notre vie. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore... je sais que vous nous garderez l'intimité de ces instants & vous en remercie", écrit Vianney dans son annonce postée sur les réseaux sociaux.

Catherine Robert a donc accouché d'un petit garçon. "La maman & notre petit bonhomme vont bien", ajoute Vianney sur Instagram. Le chanteur de 30 ans et la violoncelliste était apparu le 19 septembre dernier au match PSG-Lyon, Catherine Robert affichant en tribunes son ventre très arrondi, laissant supposer l'arrivée imminente de cette "petite merveille."

Très présent sur la scène médiatique, musicale et désormais télévisuelle, Vianney reste pourtant très mystérieux (ou presque) sur sa vie privée. Mais depuis 2016, son idylle avec Catherine Robert, une violoncelliste est devenue publique. A en croire l'alliance que porte le chanteur, le couple se serait même marié. Un sujet sur lequel le chanteur ne souhaite pas s'exprimer. "Je suis très discret et pudique et je souhaite protéger notre vie", expliquait-il à Gala en 2018.

C'est dans son dernier album, N'attendons pas, que Vianney évoque sa relation et son amour pour la musicienne dans la chanson Pour de vrai : "Moi, j't'aimerai toute la vie / Pour de vrai / T'est tout c'que j'ai / Pour de vrai." D'ailleurs, une autre chanson de ce disque, Beau papa, évoque son nouveau rôle, Catherine Robert étant déjà maman.

"J'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligé d'en parler", avait-il d'ailleurs confié sur le plateau de C à vous à propos de sa belle-fille.

"Je n'aime pas que ma vie privée soit étalée ainsi." Le magazine people Gala, qui consacrait en avril 2021 une partie de son numéro au chanteur Vianney, avait décidé d'afficher en couverture une photo du couple formé par le chanteur et sa compagne côte à côte, avec le titre "Vianney, sa femme, son refuge". Ce qui n'a visiblement pas plu du tout à l'interprète de Je m'en vais, d'ordinaire très discret sur sa vie privée et (surtout) sur sa relation avec sa compagne. Si l'on savait qu'il était en couple depuis plusieurs années, Vianney avait jusqu'alors réussi à échapper aux paparazzades et aux premières pages sur sa vie privée.

"Mon équipe et moi ne sommes EN RIEN responsables de la couverture absolument impudique de Gala. Nous n'avons même pas été prévenus en amont", écrivait Vianney dans un message posté le mardi 13 avril 2021 sur Twitter. "Ça me désole, car je n'aime pas que ma vie privée soit étalée ainsi. Les gens qui me connaissent vraiment le comprennent et le respectent", ajoutait le chanteur de 32 ans.

Vianney Bureau, alias Vianney, est né le 13 février 1991 à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Né d'un père militaire et d'une mère pilote d'avion et désormais professeure d'économie-gestion, le jeune homme est issu d'une famille catholique pratiquante de quatre fils. Très vite, Vianney se passionne pour la musique (le rugby et le saut en hauteur) et se produit pour la première fois en 2007 à Paris et sort un premier single, Je te déteste, en 2014. La même année est publié un autre morceau, Pas là, qui lancera sa carrière.

Après avoir assuré les premières parties de Florent Pagny, Cats on Trees, Shaka Ponk, Julien Clerc ou Johnny Hallyday, il sort un deuxième album, Vianney, en 2016. Le chanteur s'entoure de grands noms de la chanson française et enchaîne les concerts, remplissant notamment l'AccorHotels Arena de Paris en 2018. Son troisième album, N'attendons pas, sort le 30 octobre 2020. Avec deux Victoires de la musique et plusieurs participations à The Voice ou aux Enfoirés, Vianney fait désormais partie intégrante du paysage musical français.

Deux ans après avoir annoncé sa pause après sa dernière tournée de trois ans, le chanteur avait fait un come-back tonitruant sur le devant de la scène avec un nouvel album, N'attendons pas, sorti en octobre 2020. Comme un nouveau souffle pour Vianney, qui avait également annoncé qu'il repartirait sur les routes de France, de Belgique et de Suisse au printemps 2021. Une tournée chamboulée par la situation sanitaire et donc, reportée. Vianney est désormais de retour sur les routes, pour cette nouvelle salve de concerts qui le mènera jusqu'en décembre 2022 à l'Aéronef de Lille. Toutes les dates :