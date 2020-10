Woodkid en concert en France : Paris, Nantes... Toutes les dates reportées

WOODKID. Compte tenu du contexte sanitaire, Woodkid annonce le report de ses dates de concerts en France.

[Mis à jour le 08 octobre 2020 à 18h27] La tournée de Woodkid n'échappe pas à la pandémie de Covid-19. Après avoir annoncé une série de concerts en France, le chanteur français annonce le report de nombreuses dates (vous trouverez le détail des reports ci-dessous). Depuis cet été, Woodkid opère un retour en force avec un nouvel album, attendu le 16 octobre 2020. Un come-back d'autant plus attendu que l'artiste avait disparu des bacs depuis son premier disque The Golden Age, sorti en 2013.

Pour annoncer comme il se doit la sortie de S16, trois singles ont déjà été dévoilés : Goliath, Pale Yellow et Horizons into Battlegrounds. Autant d'avant goûts prometteurs pour Yoann Lemoine, dit Woodkid, qui renoue avec l'univers cinématographique et puissant qui avait fait son succès en 2013. Mais avant de pouvoir l'applaudir sur scène, son public va donc devoir attendre plusieurs mois.

Comme quasiment tous les concerts de cette année 2020, compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus et aux interdictions qu'il impose, la tournée de Woodkid est reportée à la fin de l'année prochaine. Les billets restent bien sûr valables pour ces rendez-vous. Découvrez les nouvelles dates de la tournée de S16 :

Rennes : le 13 janvier 2021 - reporté au 23 octobre 2021

: le 13 janvier 2021 - reporté au 23 octobre 2021 Lille : 15 janvier 2021 - reporté au 25 octobre 2021

: 15 janvier 2021 - reporté au 25 octobre 2021 Dijon : 16 janvier 2021 - reporté au 28 octobre 2021

: 16 janvier 2021 - reporté au 28 octobre 2021 Bordeaux : 29 janvier 2021 - reporté au 30 octobre 2021

: 29 janvier 2021 - reporté au 30 octobre 2021 Nantes : 30 janvier 2021 - reporté au 22 octobre 2021

: 30 janvier 2021 - reporté au 22 octobre 2021 Toulouse : 8 février 2021 - reporté au 31 octobre 2021

: 8 février 2021 - reporté au 31 octobre 2021 Strasbourg : 13 février 2021 - reporté au 27 octobre 2021

: 13 février 2021 - reporté au 27 octobre 2021 Paris : 2 et 3 février 2021 - reportés au 2 et 3 novembre 2021

Troisième et dernier single à paraître avant la sortie tant attendue du nouvel album de Woodkid, S16 : Horizons into Battlegrounds. L'artiste signait ici un morceau au piano, plus calme et plus intime, qui tranche avec les deux précédents morceaux, puissants. "Le texte est un appel à l'aide, une étreinte amoureuse tendre, un moment d'accalmie dans le vacarme", commentait Woodkid dans un communiqué de presse accompagnant la sortie de ce nouveau morceau. Découvrez ci-dessous la version offerte à Color x Studio, où le chanteur interprète de titre accompagné par Omega, son impressionnant chien virtuel.

Après son percutant retour avec le single Goliath, Woodkid a dévoilé vendredi 12 juin, son second single baptisé Pale Yellow. A l'image du premier extrait de son album à venir, le chanteur frappait fort. "Si Goliath, mon premier single, invoque le gigantesque, le titanesque, Pale Yellow parle de la machine intérieure, du monstre intime. La chanson évoque la chimie de l'addiction, et la volonté et l'espoir de résilience, de guérison", explique l'artiste à propos de ce deuxième single, dont le clip a été mis en ligne à 11 heures. On y découvre un Woodkid modélisé en robot, tournant sur lui même et laissant apparaître l’intérieur de son visage mécanique.

Le 24 avril, Woodkid faisait son retour avec un premier single baptisé Goliath. Un titre aussi percutant que cinématographique, pour une plongée immédiate dans le style si reconnaissable de Woodkid. Avec Goliath, l'univers est mécanique, fait de cuivre et d'acier, à l'image de la pochette du single, un disque de scie circulaire. Quant au titre du morceau, il fait évidemment référence au célèbre personnage biblique, évoquant ici les tourments d'un jeune homme face à ses pulsions. Cette nouvelle chanson est accompagnée d'un clip, sorti quelques heures plus tard. Direction un immense chantier, où les "machines industrielles gigantesques" représentent la "peur" et la "fascination ambigüe" pour "la folie humaine". "Voilà le monde que j'imagine autour de Goliath, un monde où les dominés peuvent affronter le gigantesque, l'insurmontable", est-il expliqué dans un communiqué.

Un retour attendu, que Yoann Lemoine, alias Woodkid, avait amorcé en décembre 2019, avec un mystérieux trailer mis en ligne sur les réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée d'un nouvel album. "Je suis de retour ! Depuis 5 ans, je travaille secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau live show. Je suis super excité de le partager avec vous bientôt. On se voit en 2020", écrivait-il en légende. Nouvel album et nouveau look pour Woodkid, devenu une modélisation de lui même habillée par Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton pour lequel le musicien avait créé la musique de son défilé l'année dernière.