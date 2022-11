Koba LaD mis en examen pour violences aggravées : que s'est-il passé ?

KOBA LAD. Le rappeur Koba LaD et trois autres individus ont été mis en examen pour "violences aggravées" après une rixe dans une boîte de nuit parisienne samedi 29 novembre.

Koba LaD en prison. Le rappeur français a été mis en examen ce lundi pour "violences aggravées", comme trois autres individus, après une rixe survenue dans une boîte de nuit du 9ème arrondissement de Paris, samedi 26 novembre, rapporte franceinfo de source judiciaire. Vers 6 heures du matin, une bagarre a éclaté dans, puis hors de la discothèque The Key, dans le quartier de la Madeleine, à Paris. Selon Le Parisien, le rappeur aurait frappé au visage un autre client avec une bouteille. Après avoir été expulsé de l'établissement, il aurait asséné un coup de genou, puis de pied à la victime au sol, la scène ayant été filmée par un témoin et relayée sur les réseaux sociaux.

Interpellé avec trois autres individus, Koba LaD a été placé en détention provisoire. Confronté aux vidéos de la rixe, le rappeur a "nié avoir porté des coups avec un magnum de champagne à l'intérieur de la discothèque", mais "reconnaît avoir donné des coups de pied à la victime à l'extérieur", rapporte Le Parisien. Une information judiciaire a été ouverte et les quatre mis en cause ont été présentés à un juge d'instruction lundi soir.

Qui est le rappeur Koba LaD ?

Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, est né le 3 avril 2000 à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Après avoir débuté le rap avec un groupe baptisé Seven Binks, il s'est lancé en solo sous le pseudo de Koba LaD, un nom inspiré du singe de la saga La Planète des singes et de "LaD" pour "la débrouille, la détaille, la défonce", comme il l'expliquait aux Inrocks en 2018. Il se fait connaître grâce à des mixtapes, puis avec un premier disque, VII, paru en 2018. S'en suivent deux autres albums, L'Affranchi (2019) et Détail (2020).

Parallèlement à sa carrière, Koba LaD fait également parler de lui pour ses démêlés avec la justice, notamment en 2020, lorsque le rappeur est condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir pris la fuite après avoir causé un accident de la route. En janvier dernier, le parquet de Marseille avait ouvert une enquête après la diffusion de vidéos sur lesquelles le rappeur, victime d'une agression à la gare Saint-Charles, avant que son agresseur présumé ne soit à son tour passé à tabac et torturé.