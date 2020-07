Nicki Minaj enceinte : qui est son mari Kenneth Petty ?

Sur Instagram, la rappeuse Nicki Minaj a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant avec Kenneth Petty, avec qui elle s'est mariée en 2019.

[Mis à jour le 20 juillet 2020 à 17h53] Après des semaines de rumeurs, c'est désormais officiel : Nicki Minaj est enceinte de son premier enfant. La rappeuse de 37 ans l'a annoncé sur son compte Instagram, ce lundi 20 juillet, en dévoilant plusieurs photos d'elle et de son baby bump. Une excellente nouvelle pour ses fans, nombreux à commenter l'annonce sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'année dernière, Nicki Minaj avait annoncé vouloir prendre sa retraite pour se consacrer à ses projets personnels. "J'ai décidé de prendre ma retraite et avoir ma famille. Je sais que vous êtes heureux maintenant. A mes fans, continuer à me représenter, jusqu'à ma mort. Je vous aime pour la vie", écrivait-elle sur Twitter.

C'est en décembre 2018, que Nicki Minaj avait annoncé être en couple avec Kenneth Petty, surnommé Zoo. Le couple se connaît depuis leur enfance dans le Queens et avait déjà été ensemble quand la chanteuse n'avait que 16 ans. Kenneth Petty et Nicki Minaj se sont mariés le 21 octobre 2019. Né le 7 avril 1978, Kenneth Petty s'est surtout fait connaître pour son passé judiciaire : en 1995, il est condamné pour tentative de viol sur mineure à New York. Il a été condamné à sept ans de prison pour homicide volontaire après le meurtre d'un homme, Lamont Robinson, en 2002. Arrêté en 2019 pour un contrôle routier, il était alors apparu qu'il avait "oublié" de s'enregistrer auprès de l'Etat californien comme délinquant sexuel (une obligation aux Etats-Unis). Libéré sous caution, il a été présenté à la justice le 4 mars 2020 et a plaidé "non coupable". Il risquait alors jusqu'à dix ans de prison.

Mais ce passé, Nicki Minaj s'en fiche, comme elle l'avait expliqué en décembre 2018. En réponse à des commentaires accusateurs, elle avait taclé plusieurs internautes : "Il avait 15 ans, elle en avait 16... Ils étaient en couple. Mais allez y... ah, Internet. Vous ne pouvez pas gérer ma vie. Vous n'êtes même pas capables de gérer la vôtre."

La célèbre rappeuse américaine avait annoncé vouloir mettre entre parenthèses sa carrière pour pouvoir fonder une famille avec son époux, Kenneth Petty. Une première grossesse pour Nicki Minaj, qui avait annoncé en 2014 qu'elle avait dû se faire avorter alors qu'elle n'était qu'une adolescente. En promotion pour son album baptisé The Pinkprint, elle avait alors confié dans sa chanson All things go cette difficile histoire. "Mon enfant avec Aaron aurait eu 16 ans très prochainement", chante-t-elle notamment. Dans le magazine Rolling Stones, Nicki Minaj avait donné plus de détail sur ce premier amour, un homme plus âgé de qui elle était tombée enceinte. "J'ai cru que j'allais mourir, je n'étais qu'une enfant. C'est la chose la plus dure que j'ai eu à traverser, et la décision que j'ai prise continue de me hanter, déclarait-elle. Je n'étais tout simplement pas prête, je n'avais rien à offrir à cet enfant."