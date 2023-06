Jul publie "C'est quand qu'il s'éteint ?" : un 28ème album et ses débuts de rappeur engagé ?

JUL. Le rappeur marseillais Jul publie, ce vendredi 9 juin, son 28ème album, baptisé "C'est quand qu'il s'éteint."

Jul qui parle de politique dans ses textes et tacle le gouvernement, on ne l'avait pas totalement vu venir. Le rappeur marseillais publie, ce vendredi 9 juin 2023, son 28ème projet : un album baptisé "C'est quand qu'il s'éteint ?" Un disque composé de 21 chansons, dont son dernier single, Entraînement, dévoilé mardi sur YouTube. En évoquant sa femme dans un couplet, Jul en a profité pour glisser un tacle à l'exécutif et à la réforme des retraites, prévoyant le report de deux ans de l'âge légal de départ.

"64 ans la retraite, il respecte pas l'peuple le gouvernement", lance le rappeur Jul dans cette chanson. Marquerait-elle ses débuts d'artiste engagé ? Rien n'est moins sûr. Il reste nécessaire de préciser que Jul n'avait pas habitué, jusqu'ici, son public à ce genre de prises de parole. Le clip de la chanson Entraînement lui, totalise déjà plus de 1,2 million de vues sur YouTube...

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement est taclé par un rappeur français. En mars 2023, SCH (le "S", grand ami du "J"), avait lui dénoncé l'utilisation du 49.3 et le passage en force de la réforme des retraites. "Le gouvernement n'a rien à faire de la voix du peuple, l'utilisation du 49.3 en est bien bel et bien la preuve, c'est genre 'ça passera quoiqu'il arrive', et dans une 'démocratie', ça laisse pensif… Jusqu'où ça ira ?", écrivait-il sur Twitter. Et d'ajouter : "Et pour tous ceux qui jugeront que je n'ai pas légitimité à en parler sous prétexte que ce n'est pas quelque chose qui me concerne, restez dans votre frustration, je n'oublie pas d'où je viens et j'ai trop de respect pour nos héros pour n'être qu'un objet de divertissement."