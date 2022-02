Concert de Louise Attaque : 6 dates anniversaires, où trouver des billets ?

LOUISE ATTAQUE. Pour célébrer les 25 ans de son premier album, le groupe Louise Attaque se produira en concert le 26 avril à Paris.

Les 25 ans de l'album Louise Attaque, le premier du groupe du même nom, ne pouvaient se faire sans concert. A l'occasion de cet anniversaire, Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque, a confirmé ce jeudi 17 février sur RTL que le groupe se produira toute une journée, le mardi 26 avril, lors de six concerts gratuits sur inscription, programmés à l'Elysée Montmartre de Paris. "Nous allons fêter les 25 ans de notre premier album. Il est hors de question que nous passions l'année 2022 sans vous donner signe de vie. Rendez-vous en avril. L'envie de souffler les bougies avec vous est immense", avait déjà fait valoir le chanteur au Parisien en septembre dernier.

Sur RTL, dans l'émission Laissez-vous tenter, Gaëtan Rousseul confirme ces "six concerts gratuits, dont un livestream à 19 heures". Et d'ajouter : "Pour nous, rien de plus naturel que de fêter notre anniversaire sur scène, puisque c'est par là que nous sommes arrivés." Louise Attaque se produira sur "une scène centrale (...) au plus près des gens", explique le violoniste Arnaud Samuel au même micro. Le groupe jouera l'intégralité de son premier album, dans l'ordre. Une réédition du disque Louise Attaque sortira le 15 avril 2022.

Preuve de l'engouement des fans pour cet événement, tous les concerts affichent déjà complet. Les billets étaient mis en vente sur le site de l'Elysée Montmartre.