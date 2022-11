Louise Attaque et "Planète Terre" : ce que l'on sait de leur nouvel album

LOUISE ATTAQUE. Après avoir fêté les 25 ans de son premier album, le groupe Louise Attaque publie son cinquième disque, "Planète Terre", ce vendredi 4 novembre 2022.

[Mis à jour le 03 novembre 2022 à 14h03] Après six ans d'absence, le retour de Louise Attaque. Le groupe, formé par Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix, publie, ce vendredi 4 novembre 2022, son cinquième album baptisé Planète Terre. 25 ans après leur tout premier disque, Louise Attaque, le trio avait publié en septembre un premier single, Sortir de l'ordinaire, qui compte parmi les onze inédits que compte Planète Terre.

Pour cet album, Louise Attaque a fait appel à Tchad Blake, qui a travaillé entre autres avec Arctic Monkeys, Pearl Jam ou Black Keys. "C'est une chance qu'il ait accepté notre demande. Il a donné une couleur assez rock et brute à l'album. Et il nous a donné de l'énergie", soulignait en septembre Gaëtan Roussel au Parisien. L'idée de ce nouvel album est née ces derniers mois, alors que Louise Attaque, premier disque du groupe, fêtait ses 25 ans en avril dernier, avec six concerts dans la même journée.

"On a mûri, acquis de l'expérience, tant mieux pour nous. Pendant les premières sessions, le mot d'ordre était d'insister, de malaxer, revenir dessus, dans la contrainte de temps qu'on s'était fixé. On avait une pugnacité, une envie décuplées. On est ressorti du studio avec la matière pour onze titres, avec le son chaleureux qu'on voulait, mais il manquait un peu d'éclat. Gaspard Murphy (le fils d'Eliott Murphy) et Arthur Revé nous l'ont apporté", ajoute Arnaud Samuel dans les colonnes du même journal.