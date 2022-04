Louise Attaque : un anniversaire en concerts à Paris, le replay

LOUISE ATTAQUE. Pour célébrer les 25 ans de son premier album, le groupe Louise Attaque a donné six concerts mardi 26 avril 2022.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 10h26] Un quart de siècle et un marathon. Pour fêter les 25 ans de leur premier album, Louise Attaque, le groupe du même nom a enchaîné, mardi 26 avril 2022, six concerts gratuits à l'Elysée Montmartre. Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel, Robin Felix et Nicolas Musset, le bassiste qui les a rejoints, ont enchaîné les prestations d'une heure, de 11 heures à 21 heures. Tous les show affichaient complet : entre 800 et 1 000 spectateurs chacun, pour un total de 6 000 fans durant la journée.

Pour les amateurs de Louise Attaque n'ayant pu obtenir un billet pour l'un des six concerts anniversaire, il était possible de suivre le concert de 19 heures en livestream, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube du groupe. La vidéo replay est d'ailleurs disponible.

Ce mardi 26 avril, Louise Attaque fêtait donc en grande pompe l'anniversaire de son premier album, du nom du groupe, mais aussi de la chanson J't'emmène au vent, qui propulsera Gaëtan Roussel et sa bande sur la scène rock française. Et ces 25 ans ne pouvaient se faire sans concert. A l'occasion de cet anniversaire, Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque, annonçait en février sur RTL cette salve de concert programmée à l'Elysée Montmartre de Paris.

"Nous allons fêter les 25 ans de notre premier album. Il est hors de question que nous passions l'année 2022 sans vous donner signe de vie. Rendez-vous en avril. L'envie de souffler les bougies avec vous est immense", avait déjà fait valoir le chanteur au Parisien en septembre 2021. Sur RTL, dans l'émission Laissez-vous tenter, Gaëtan Roussel confirmait ces "six concerts gratuits, dont un livestream à 19 heures". Et d'ajouter : "Pour nous, rien de plus naturel que de fêter notre anniversaire sur scène, puisque c'est par là que nous sommes arrivés." Louise Attaque se produira sur "une scène centrale (...) au plus près des gens", explique le violoniste Arnaud Samuel au même micro.

Le groupe a joué l'intégralité de son premier album, dans l'ordre. Une réédition du disque Louise Attaque est d'ailleurs sortie le 15 avril 2022. Preuve de l'engouement des fans pour cet événement, tous les concerts affichaient déjà complet quelques minutes après l'ouverture de la billetterie sur le site de l'Elysée Montmartre.