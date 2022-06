"Marie-Flore dévoile "Je sais pas si ça va" : un album "moins en force""

INTERVIEW. Trois ans après "Braquage", la chanteuse française Marie-Flore dévoile son nouvel album, "Je sais pas si ça va".

Trois ans après Braquage, Marie-Flore est de retour avec un nouveau disque, Je sais pas si ça va, paru ce vendredi 10 juin. Un disque composé de douze chansons inédites pour soigner l'amour déçu dépeint dans Braquage, son dernier album sorti en 2019. Ce nouveau projet "est différent en terme d'inspirations, j'ai essayé d'ouvrir un peu plus le prisme. A la fois, je parle beaucoup plus de moi, de mon vrai moi, de ma vision des choses, des relations, mais j'aborde aussi des thèmes qui avant ne m'auraient pas inspirée : ma relation à l'âge qui avance, ma relation au monde, ce que je peux laisser en héritage…", explique l'artiste.

Ce disque, Marie-Flore l'a créé en pleine pandémie, après avoir réalisé qu'elle ne pourrait pas défendre Braquage sur scène en raison de la fermeture des salles de concert. "J'ai mis un an après le début du Covid à réaliser que mon ancien disque ne repartirait pas, j'avais l'espoir que les salles rouvrent (...). Du coup, j'ai commencé à me mettre dans une dynamique de création, à me dire qu'il fallait passer à autre chose", explique la chanteuse. Une question se pose alors : "Comment j'allais me raconter cette fois-ci ?"

Pour y répondre, Marie-Flore s'est retirée avec "les équipes de Braquage", dans "une maison de le sud, deux fois deux semaines." "Je n'avais jamais bossé comme ça ! Et finalement, c'était génial", souligne-t-elle.

Quant à ses inspirations pour Je sais pas si ça va, Marie-Flore explique s'être là aussi plongée dans "des expériences personnelles." Et de développer : "Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est à la fois autobiographique ou autofictionnel. Il y a une grande part de fantasmes, des choses que je souhaiterais qu'elles m'arrivent. C'est lié à mon ressenti, à l'observation des gens et leurs relations entre eux, ou à mes relations à moi et avec moi-même."

Je sais pas si ça va, c'est un album contre l'injection au bonheur, les faux-semblants souvent imposés en société. Avec des textes incisifs, tantôt mélancoliques, tantôt ironiques, Marie-Flore cultive sa dualité, avec une plume "plus portée sur l'ironie, le regard que j'ai sur les choses. Ce disque est plus posé, moins en force", souligne la chanteuse, qui conclut : "en fait, la ligne principale qui a bougé (entre les deux albums), c'est moi. J'imagine que ça infuse dans les morceaux."

"Je sais qu'il existe, des peines heureuses et des joies tristes", chante Marie-Flore dans le single, Je sais qu'il est tard, dernier extrait de l'album Je sais pas si ça va, paru le jeudi 28 avril et accompagné de son clip, réalisé par Ben Berzerker. Une ballade introspective qui succède au dansant Mal barré, sorti le 17 mai dernier et un deuxième avant goût d'un nouvel album attendu dans les bacs en juin prochain.

"A la base, ça devait être l'inverse (Mal Barré devait paraître après Je sais qu'il est tard) et puis j'avais envie d'un truc qui bouge. Donc maintenant que Mal Barré est sortie, j'ai envie de sortir mon dark side !", nous confie, souriante, Marie-Flore. La chanson Je sais qu'il est tard "parle des vents contraires", commente l'artiste. "Je suis très agitée, j'ai des émotions contradictoires et je trouvais que c'était une jolie image pour le décrire. Et ça parle d'une vision un peu fataliste que j'ai de mon rapport au bonheur, qui pour moi ne dure jamais très longtemps."

Un titre mélancolique succédant à une chanson dansante, voilà toute l'ambivalence que la chanteuse française couche sur le papier dans son nouveau disque, le bien nommé Je sais pas si ça va, à paraître en juin, trois ans après Braquage.

On y danse sur la question du rapport à l'âge sur 20 ans, on a la larme à l'œil sur Ça m'arrangerait, on se relève, féroce, avec Si jamais, pour ironiser sur TDC (Tous des connards ndlr.). En reine de la chanson à texte et des punchlines, Marie-Flore se réinvente, pour offrir un disque plus pop que le précédent.

Auteure, compositrice et interprète, Marie-Flore est née à la fin des années 1980. Son prénom, elle le doit à la chanson de l'Américaine Joan Baez. "Mes parents étaient très fans et elle a une chanson qui s'appelle Marie-Flore, qui parle d'une petite fille qui habitait à Arles dans le sud, qu'elle avait rencontré quand elle était venue en concert dans le sud. C'est une super belle chanson et ils m'ont prénommé Marie-Flore en hommage à ce titre", explique la chanteuse.

D'ailleurs, les deux Marie-Flore ont fini par se rencontrer. Où ça ? "A un concert de Joan Baez". Boucle bouclée. Adolescente, la future chanteuse entre au conservatoire, où elle restera huit ans. "Ça n'a pas été ultra facile, ce n'était pas un enseignement dans lequel je me sentais éclore. Pourtant, ça m'a beaucoup servi, pour développer mon oreille. J'y suis restée huit ans et j'ai abandonné", se souvient Marie-Flore, qui, une fois le conservatoire derrière elle, se met à jouer de la guitare, seule, "en refusant justement d'avoir des profs."

Lors de sa première année de fac, elle écrit une chanson et la poste sur la plateforme MySpace. Repérée par un manager, elle boucle cinq autres titres pour les lui présenter. "C'est comme ça que tout est parti et que j'ai dit à mes parents que j'arrêtais mes études pour me lancer", se remémore Marie-Flore, qui chantera d'abord en anglais, puis en français, en suivant le conseil d'un proche : "J'ai écrit une première chanson en français pour la blague et j'ai kiffé. Je me suis surprise à adorer ça et à trouver le même plaisir que j'avais à écrire en anglais. C'était un nouveau terrain de jeu. Écrire en français, tu vois que ça résonne différemment et puis j'avais fait le tour de ce que je voulais raconter en anglais."

Alors Marie-Flore chante en anglais et se retrouve à assurer la première partie d'un rockeur mondialement connu : Pete Doherty. "Il est super, il faut le suivre, mais c'est quelqu'un de très sensible, très intelligent, doux et doué surtout. J'étais impressionnée de voir son charisme sur scène. J'étais assez admirative de voir comment sur une tournée en solo, il soulevait les foules juste avec une guitare et sa voix. Il y a très peu de gens qui y arrivent, je trouve", se souvient la Française.

La scène, Marie-Flore la retrouvera à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Je sais pas si ça va. Après le Printemps de Bourges, elle est à l'affiche des Nuits Botaniques à Bruxelles, aux Francofolies de la Rochelle, mais aussi en concert à la Cigale, à Paris, le 21 septembre 2022.