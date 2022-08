Timal : qui est le rappeur qui s'est filmé frappant son chien ?

TIMAL. Le rappeur français Timal s'est filmé en train de donner des coups de pied à son chien sur les réseaux sociaux, suscitant une vaste polémique.

Timal dans la tourmente. Le rappeur français s'est retrouvé au cœur d'une vaste polémique sur les réseaux sociaux, après s'être filmé frappant son chien, un American Staffordshire Terrier. Sur les images, partagées sur ses réseaux, on voit l'animal de l'artiste et des flaques au sol, laissant entendre que le chien avait uriné par terre. Dans son panier, le chien reçoit alors trois coups de pied sur la tête et se voit affublé d'un "connard va" ajouté en texte à l'image.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes choqués appelant au boycott de celui qui a récemment travaillé avec Booba. Après la publication de la vidéo de Timal, la fondation 30 Millions d'amis annonce sur Twitter avoir signalé ces images à la plateforme Pharos, mais aussi porté plainte pour maltraitance animale et demandé la mise en sécurité de l'animal.

Né le 10 juillet 1997 à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, Ruben Louis, alias Timal, s'est fait connaître dès 2016 en postant des freestyles sur la plateforme YouTube. En 2018, il sort son premier album, intitulé Trop chaud et certifié disque de platine. Un deuxième opus, Caliente, sort en 2020 et donne lieu à deux rééditions, puis un troisième, Arès, en 2021. Timal a collaboré avec de nombreux artistes incontournables de la scène rap française, comme Jul, Heuss l'Enfoiré, Booba ou Maes.