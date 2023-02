Jena Lee : de "J'aimerais tellement" à Tiktok... Que devient la chanteuse ?

La chanteuse Jena Lee est connue pour la chanson "J'aimerais tellement", sortie en 2009 et qui aurait été écrite pour le rappeur Orelsan.

Jena Lee, le retour que l'on avait pas vu venir. Ce mardi 21 février, lors d'une partie Fortnite avec le streameur PirAStack, la chanteuse, qui avait quelque peu disparu des radars, a révélé qu'elle avait écrit la chanson J'aimerais tellement en pensant à un autre artiste français. A la question du streamer sur ce qui avait inspiré les paroles de ce tube, elle répond : "Je ne sais pas si je le dis. En fait, j'étais amoureuse de quelqu'un qui était un peu connu à l'époque et qui est très connu maintenant. Dont je ne citerai pas le nom, mais c'est parmi mes featurings." Et de confirmer la première lettre du nom de cet artiste : un "O." Il n'aura pas fallu longtemps avant que les réseaux sociaux ne s'enflamment : Jena Lee aurait écrit la chanson J'aimerais tellement pour Orelsan.

La chanteuse, originaire du Chili, avait rencontré un immense succès avec cette chanson, sortie en 2009. Après la sortie de l'album Ma référence, en 2010 et du single Je rêve en enfer, justement avec Orelsan, Jena Lee se fait plus discrète. Elle créé avec son amie Gia Martinelli le groupe Dirty Diary, actif jusqu'en 2015, et travaille sur les projets d'autres artistes. En 2020, on retrouve Jena Lee sur l'album du groupe Eskemo. Mais finalement, c'est sur Tiktok que la chanteuse connaît un second souffle, où elle totalise 64 000 abonnés et plusieurs centaines de milliers de vues.