Classement Spotify 2022 : Jul, Ninho... Les artistes les plus écoutés en France

SPOTIFY. Comme chaque année, la plateforme d'écoute en streaming Spotify dévoile le classement des artistes les plus écoutés, en France et dans le monde.

Quel sont les artistes les plus écoutés en France en 2022 ? Comme tous les ans, la plateforme d'écoute en streaming Spotify dévoile Wrapped, le classement des chanteuses, chanteurs, titres et podcast les plus plébiscités par les utilisateurs. Aujourd'hui leader du marché du streaming, Spotify revendique plus de 433 millions d'abonnés dans le monde entier, dont 188 millions dotés d'un abonnement prémium.

Et pour cette huitième année de classement publié, le Top artistes de Spotify est, pour la seconde fois consécutive, dominé par le rappeur marseillais Jul, dopé par ses 26 albums, dont deux en 2022. Il est par ailleurs devenu le rappeur français le plus écouté sur Spotify, avec plus de 5 milliards (oui, milliards), d'écoutes sur la plateforme. Il est suivi, dans le classement des artistes les plus écoutés de l'année, par d'autres rappeurs : Ninho, Gazo, Damso, PNL, Naps et Orelsan. Seul artiste international à figurer dans ce top : The Weeknd, en neuvième positition (sur dix).

Du côté des titres les plus écoutés sur Spotify en 2022, le rap est toujours à l'honneur : Ninho squatte la première et quatrième place avec Jefe et VVS ; Alonzo (également avec Ninho), arrive à la seconde place du Top 10 avec Tout va bien, quand Timal se hisse sur la troisième marche du podium avec Filtré. A noter également la présence du duo PNL dans deux des quatre catégories de ce Top Spotify, quand leur album Deux frères est sorti en... 2019. Enfin, les artistes féminines ne sont pas en reste avec la dernière partie du classement qui leur est dédiée, avec Angèle, Dua Lipa et Aya Nakamura en trio de tête.

Découvrez le classement complet de Spotify :

TOP 10 ARTISTES

Jul Ninho Gazo Damso PNL Naps Orelsan Tiakola The Weeknd Nekfeu

TOP 10 TITRES

Ninho - Jefe Alonzo - Tout va bien (feat. Ninho & Naps) Timal - Filtré Ninho - VVS Gazo - DIE Soolking - Suavemente ZEG P, Hamza, SCH - FADE UP Harry Styles - As It Was Koba LaD - Doudou Yanns - Clic clic pan pan

TOP 10 ALBUMS

Ninho - Jefe Gazo - KMT PNL - Deux Frères Orelsan - Civilisation Tiakola - Mélo Jul - Extraterrestre Ed Sheeran - = PNL - Dans la légende Soolking - Sans Visa Ninho - Destin

TOP 10 ARTISTES FEMININES