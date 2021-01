Victoires de la musique 2021 : date, artistes nommés... Tout sur la cérémonie

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Les 36èmes Victoires de la musique se tiendront en février, avec de nombreuses nouveautés.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h16] Nouvelle année et nouvelles Victoire de la musique ! Comme tous les ans, la cérémonie, organisée par France 2 et France Inter récompensera les artistes ayant marqué l'année dans différentes catégories. La liste des nommés à la prestigieuse soirée de récompenses a été dévoilée ce lundi 11 janvier 2021. La cérémonie des Victoires de la musique 2021 elle, se tiendra le vendredi 12 février 2021 en direct de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt et diffusée en direct sur France 2 et France Inter. Pour l'heure et compte tenu de la crise sanitaire, la forme que prendra cette édition n'a pas été détaillée. Toutefois, Stéphane Bern et Laurie Thilleman présenteront la soirée, quand Jean-Louis Aubert en sera le président d'honneur.

La liste des nommés dans les huit catégories des Victoires de la musique 2021 a été dévoilée ce lundi 11 janvier lors d'une conférence de presse au Casino de Paris. Avec trois nominations, c'est Benjamin Biolay qui se hisse au rang de favori de ces 36ème Victoires de la musique. La jeune Yseult et Julien Doré, avec deux nominations, sont eux aussi en pôle position de la cérémonie. Découvrez tous les artistes en compétition :

Artiste masculin :

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine :

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine :

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Révélation féminine :

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album :

Aimée - Julien Doré

Grand Prix - Benjamin Biolay

Lundi Méchant - Gaël Faye

Mesdames - Grand Corps Malade

Paradis - Ben Mazué

Chanson originale (vote du public) :

Comment est ta peine - Benjamin Biolay

Corps - Yseult

Facile - Camélia Jordana

La maison de retraite - Michel Jonasz

Mais je t'aime - Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle :

Goliath - Woodkid

La Vita Nuova - Christine and the Queens

Nous - Julien Doré

Titre le plus streamé

Ne reviens pas - Gradur et Heuss L'Enfoiré

Cette année, les artistes seront nommés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Création audiovisuelle et Concert de l'année. Petite nouveauté donc par rapport à l'année dernière, la catégorie Révélations de l'année n'est plus mixte (révélation scène et album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine". En cause ? La suppression, en raison de la crise sanitaire et de l'annulation des événements culturels, des catégories Concert et Révélation scène de l'année.

Une nouvelle catégorie voit également le jour cette année : celle du titre le plus streamé sur les plateformes cette année. Le trophée reviendra à la chanson Ne reviens pas, de Gradur et Heuss l'Enfoiré. A noter également que le public pourra voter pour les catégories "Chanson de l'année" et "Création audiovisuelle" dès l'annonce des nominations ce 11 janvier à 20 heures et jusqu'à la veille de la cérémonie, le 11 février 2021 sur France.tv.

La cérémonie des Victoires de la musique elle, se tiendra le vendredi 12 février 2021 en direct de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt, près de Paris et diffusée en direct sur France 2 et France Inter. Pour l'heure et compte tenu de la crise sanitaire, la forme que prendra cette édition n'a pas été détaillée. La cérémonie sera animée par Stéphane Bern et Laurie Thilleman. Un duo qui remplace dont Daphnée Bürki, qui orchestrait la cérémonie l'année dernière. A noter également, c'est un tout nouveau trophée des Victoires qui sera distribué aux lauréats 2021. Le 26 janvier aura par ailleurs lieu le concert des artistes nommés dans les deux catégories Révélation de l'année.