Victoires de la musique 2023 : Orelsan et Stromae, gagnants sans surprise de la cérémonie

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. La 38ème cérémonie des Victoires de la musique s'est tenue le vendredi 10 février 2023, sans grandes surprises quant aux gagnants de la soirée.

[Mis à jour le 11 février 2023 à 00h47] Des Victoires de la musique sans grande surprise. Ce vendredi 10 février, à la Seine musicale de Boulogne Billancourt, ont défilé de nombreux artistes, pour la plupart très (trop ?) connus des téléspectateurs fidèles de la grand messe de la musique francophone de France 2 et France Inter. Présentée par l'ancienne miss France Laury Thilleman, la soirée a consacré Orelsan, vainqueur dans trois catégories (Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle), devant Stromae avec deux Victoires, Artiste et Album de l'année.

Vient ensuite une autre artiste belge, Angèle, sacrée Artiste féminine de l'année. Côté Révélations, Pierre de Maere et November Ultra ont chacun remporté leur catégorie. Mis à part ces deux derniers artistes et leur catégorie, c'est une soirée sans grande surprise en terme de résultat qu'ont offert les organisateurs de la cérémonie des Victoires de la musique. A noter toutefois parmi les grands moments de cette soirée, le bouleversant discours de Serge Lama, ému aux larmes en recevant sa Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

​​​​​​​​​​​​Le palmarès des Victoires de la musique 2023

Tout au long de la soirée, les artistes nommés ont été récompensés dans les dix catégories que comptaient les Victoires de la musique 2023. Voici le palmarès complet de cette 38ème cérémonie :