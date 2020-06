Chanson de l'année 2020 : quels titres et artistes en compétition sur TF1 ?

LA CHANSON DE L'ANNEE. Nikos Aliagas est de retour aux manettes de "La Chanson de l'année", qui a lieu ce vendredi soir sur TF1. Le point sur cette soirée un peu particulière compte tenu du contexte.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 10h28] Le grand jour est arrivé ! Ce vendredi soir aura lieu l'édition 2020 de La Chanson de l'année, qui récompensera l'artiste ayant marqué les derniers mois. A contexte exceptionnel, émission exceptionnelle : la soirée se déroulera cette année dans les Jardins du Palais Royal, à Paris, sans public. Mais TF1 a réservé quelques surprises aux amateurs de La Chanson de l'année, puisque le groupe Indochine, qui célèbre ses quarante ans de carrière (en 2021), sera présent et interprétera son nouveau single, Nos célébrations. Une "surprise" du groupe de Nicola Sirkis est également promise dans le communiqué de presse de la chaîne.

Cette année encore, c'est le public qui devra départager les seize titres en compétition : les votes seront ouverts dès le début de l'émission. Nombre des artistes nommés seront d'ailleurs présents sur la scène de TF1 pour interpréter leurs titres ou former des duos inédits. Parmi les invités de la soirée : Amir, Patrick Bruel, Yannick Noah, Boulevard des Airs, Tryo, Amel Bent, Pascal Obispo ou El Capon.

Evénement ! #LaChansonDeLAnnée avec la présence exceptionnelle de #INDOCHINE vendredi 12 juin à 21H05 !

A loccasion de leurs 40 ans, @indochinetwitt se produira en live sur la scène de La chanson de l'année 2020 présentée par @nikosaliagas ! #INDO40 pic.twitter.com/pU4M0lrD9F — TF1 (@TF1) June 8, 2020

Comme les années précédentes, plusieurs artistes ayant marqué les derniers mois sont en lice pour La chanson de l'année 2020. Pour cette édition, ils sont 16 à être en compétition, à savoir :

Vitaa & Slimane - Avant toi

- Avant toi Heuss L'enfoiré - Moulaga

- Moulaga Claudio Capéo - Ma jolie

- Ma jolie Dadju - Bobo au cœur

- Bobo au cœur Jean-Baptiste Guégan - Retourner là-bas

- Retourner là-bas Les Frangines - Donnez-moi

- Donnez-moi Camélia Jordana - Facile

- Facile Clara Luciani - Ma sœur

- Ma sœur Vianney - N'attendons pas

- N'attendons pas Hoshi - Amour censure

- Amour censure Benjamin Biolay - Comment est ta peine

- Comment est ta peine Gradur - Ne reviens pas (feat. Heuss L'Enfoiré)

- Ne reviens pas (feat. Heuss L'Enfoiré) Bilal Hassani - Je danse encore

- Je danse encore Carla - Bim Bam toi

- Bim Bam toi Soolking - Meleğim (feat. Dadju)

- Meleğim (feat. Dadju) Aloïse Sauvage - A l'horizontale

C'est la tradition de La chanson de l'année, diffusée sur TF1 chaque année : ce sont les téléspectateurs qui doivent voter pour départager les seize artistes nommés pour le titre cette année. Les votes débuteront dès 21h05 et le prix sera annoncé en fin d'émission.

La chanson de l'année, de Nîmes à Paris

Jusqu'ici, chaque année, La chanson de l'année, émission présentée par Nikos Aliagas et diffusée sur TF1, avait lieu dans le sublime écrin des arènes de Nîmes. A chaque édition son lot d'artistes dans cette mythique salle de spectacle à ciel ouvert, notamment Lartiste, Maître Gims ou Kendji Girac, vainqueur du titre avec sa chanson Maria Maria en 2018 ou Amir et Longtemps en 2019. Ce célèbre lieu construit vers la fin du Ier siècle, situé au cœur de la préfecture du Gard, peut accueillir environ 25 000 personnes.

Mais cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, La chanson de l'année change de ville et de décors ! L'émission aura lieu dans les jardins du Palais Royal, à Paris. Et cette année, le show se déroulera à huis clos, les rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur étant interdits pour éviter la propagation du Covid-19. "Il fallait un lieu clos pour des raisons de sécurité évidentes. Il n'y aura pas de public, nous allons filmer les fans chez eux et les diffuser à l'antenne pour que les artistes ne se sentent pas seuls (…) cette émission sera un peu le festival de l'été que les artistes ne pourront pas avoir", confie Rémi Faure, directeur de programmes de flux de TF1 au Parisien.

Compte tenu du contexte actuel, nombreux étant les événements et les tournages d'émissions à avoir été perturbés par la pandémie de coronavirus. Ainsi, cette année, l'émission n'aura pas lieu en public comme les années précédentes. Le show musical présenté par Nikos Aliagas aura lieu sur une seule date : le vendredi 12 juin 2020 depuis les jardins du Palais Royal à Paris.

Pour la seconde fois, l'année dernière, c'est Amir qui a décroché le titre de Chanson de l'année. Pour cette édition 2019, 20 artistes étaient en compétition et devaient être départagés par le public. Mais au terme de cette soirée, c'est le titre Longtemps de Amir qui a décroché le prix, s'imposant ainsi sur des chansons comme Tout oublier d'Angèle, Copines d'Aya Nakamura ou Tiago de Kendji Girac.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais une interrogation avait fait du bruit à l'issue de cette édition de La chanson de l'année 2019 : comment le public avait-il pu voter pendant la soirée, alors que l'émission avait été enregistrée un mois plus tôt dans les arènes de Nîmes ? TF1 avait trouvé une étonnante combine : faire enregistrer à Nikos Aliagas, qui présente le programme, une scène de remise de prix avec tous les artistes en compétition, explique Télé-Loisirs. "Ainsi, lorsque la chaîne connaîtra le gagnant après les votes, elle diffusera la scène avec l'artiste adéquat. Un subterfuge qui a pris beaucoup de temps à l'animateur et ses invités, mais qui permettra au public de s'exprimer !", pouvait-on lire dans les colonnes du magazine.