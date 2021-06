La chanson de l'année 2021 : Patrick Fiori et Florent Pagny gagnants sur TF1, le récap la soirée

CHANSON DE L'ANNEE. Patrick Fiori et Florent Pagny ont remporté le titre de "Chanson de l'année" 2021 avec "J'y vais", au terme d'une soirée de gala au Château de Chambord.

On connait désormais le nom de La Chanson de l'année 2021 : c'est J'y vais, un duo de Florent Pagny et Patrick Fiori. Les deux chanteurs et leur morceau ont été sacrés samedi 5 juin 2021, au terme d'une soirée de gala sur TF1, marquée par une somptueuse scénographie : et pour cause, la production avait orné le Château de Chambord, déjà sublime, de feux d'artifices, de jets d'eau et autres jeux de lumières impressionnants.

Au total, Nikos Aliagas, qui présentait la soirée de La Chanson de l'année, a vu défiler les 18 artistes ou duo en compétition pour le titre, ainsi que plusieurs surprises, comme Julien Clerc, Benjamin Biolay ou Patrick Bruel. Et parmi ces 18 chansons en compétition, c'est donc un duo inédit que le public a décidé de sacrer.