La chanson de l'année 2022 : entre polémique et gagnant... Le récap

CHANSON DE L'ANNÉE. La traditionnelle cérémonie de TF1, "La chanson de l'année", a vu Amir plébiscité par le public avec sa chanson "Rétine", samedi 4 juin 2022.

La chanson de l'année aura rarement autant fait parler d'elle. Samedi 4 juin 2022 avait lieu la traditionnelle cérémonie de TF1, présentée par Nikos Aliagas et enregistrée, cette année, le jeudi et le vendredi précédant la soirée, à Toulon. Vendredi 3 juin, 15 000 personnes ont assisté au tournage sur les plages du Mourillon. Après cette soirée, une vingtaine de spectateurs ont affirmé avoir été victimes de piqûres lors de l'événement.

Un agent de sécurité a été hospitalisé après une suspicion de piqûre et deux personnes ont été placées en garde à vue, une a été libérée, l'autre mis en examen pour "violences aggravées par arme et par préméditation" et a été placé en détention provisoire. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale du commissariat de Toulon. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale du commissariat de Toulon et des analyses ont été réalisées sur huit personnes.

En dépit de cette polémique, La chanson de l'année a bien été diffusée samedi 4 juin, sur TF1. Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie a vu Amir être récompensé pour sa chanson Rétine. Il succède ainsi à Florent Pagny et Patrick Fiori, gagnants l'an passé avec la chanson J'y vais.