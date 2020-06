Fête de la musique 2020 : des concerts partout en France ? Ce qu'on sait déjà

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020. Pour la première fois depuis 1982, la Fête de la musique devra changer de formule à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Exit les grands rassemblements, place aux plans B.

[Mis à jour le 2 juin à 17h43] En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, c'est tout le calendrier 2020 qui est chamboulé. Les événements culturels ne sont pas épargnés depuis plusieurs mois, avec l'annulation de tous les concerts, spectacles et grands rendez-vous musicaux de l'année. C'est évidemment le cas de la Fête de la musique qui, pour la première fois depuis sa création en 1982, n'aura pas lieu. Ou du moins, pas sous la forme qu'on lui connaît.

Pour s'adapter aux circonstances actuelles, l'événement va devoir se réinventer. Ainsi, déjà, plusieurs initiatives sont proposées pour permettre de célébrer l'été et la musique en respectant les consignes de sécurité liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Parmi elles, celle de France 2, qui annonce dans les colonnes du Parisien qu'elle prépare un événement à l'AccorHotels Arena, qui sera diffusé en direct le 19 juin. Le prime, baptisé "Tous ensemble pour la musique", aura lieu, évidemment, sans public.

"L'idée est de rassembler une trentaine d'artistes afin d'organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été. Il y aura du live évidemment mais aussi un certain nombre de séquences souvenirs de concerts cultes dans des salles mythiques et de moments forts, vécus dans les plus grands festivals de France et des pays francophones avec qui l'on travaille à la préparation de cette soirée", explique au journal Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions.

La Fête de la musique, qui rassemble chaque année des milliers de personnes en France, mais aussi dans quelque 120 pays du monde, n'est pas épargnée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Par mesure de sécurité et pour éviter toute propagation du Covid-19, tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes ont été interdits (au moins) jusqu'à septembre. D'ici là, ce sont les réunions de plus de dix personnes qui sont interdites dans les lieux publics. Ce qui, bien sûr, empêcherait tout concert d'avoir lieu le 21 juin prochain.

Depuis sa création par Jack Lang en 1982, la Fête de la musique est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des curieux comme des artistes, amateurs ou confirmés. Dans 120 pays cette coutume transforme chaque année le solstice d'été, jour le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord, en une journée de fête. À Paris bien sûr, mais aussi à Lyon, à Rennes, à Marseille, à Lille et dans bien d'autres villes de France et d'ailleurs, il va désormais falloir trouver des alternatives pour respecter les consignes de sécurité.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2020 doit se dérouler le 21 juin, même si ce rendez-vous sera un peu spécial cette année. Quoi qu'il en soit, cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées faites cette année de distanciation sociale !

Si la Fête de la musique a lieu chaque année dans des centaines de villes en France, à Paris, ce sont des dizaines de rues qui sont investies par les promeneurs et les artistes. Mais qu'en sera-t-il cette année, bousculée par la crise sanitaire ? Interrogé sur le sujet sur France Inter, Franck Riester, ministre de la Culture, avait donné quelques pistes le 26 mai dernier : "Bien évidemment, nous ne ferons pas la Fête de la musique comme d'habitude. On a fait des préconisations au Conseil de défense pour un certain nombre de propositions de modèles de fête de la musique pour le printemps, en fonction de ce qu'on souhaite faire en matière de maîtrise de l'épidémie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut fêter la musique", a commencé le ministre, ajoutant : "Est-ce que c'est dans un format très réduit uniquement depuis nos balcons ou en numérique ? Ou est-ce qu'on pourra aller plus loin avec quelques concerts organisés en lien avec les maires et les préfets dans les territoires, en respectant bien sûr toutes ces consignes ? Est-ce qu'on organisera des événements phares qui mettront à l'honneur les musiciens, les artistes, les auteurs de notre pays qui sont formidables ? C'est sûr que ça ne sera pas le même modèle que d'habitude." Le ministère devrait prochainement communiquer sur le sujet.