"Fête de la musique 2021 : entre fête et débordements, les images de la soirée"

FÊTE DE LA MUSIQUE. Malgré l'épidémie de Covid-19, l'édition 2021 de la fête de la musique a bien eu lieu dans de nombreuses villes de France.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 10h41] "Des moments festifs, des moments d'expressions musicales tout à fait formidables", se félicite Roselyne Bachelot au lendemain de la Fête de la musique, invitée de BFMTV. Lundi 21 juin 2021, malgré la pandémie de Covid-19, la fête a effectivement eu lieu dans de nombreuses villes françaises. "Les gens se sont retrouvés dans une fête populaire", se réjouit la ministre de la Culture, qui souligne toutefois quelques débordements. "On a lâché les freins, mais il a encore des règles sanitaires à observer", explique la ministre, qui en appelle "à la responsabilité des uns et des autres."

A Paris, de nombreuses images montrent des rues bondées, où les fêtards se sont massés souvent sans masques. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser la foule. Des tentions ont éclaté à Annecy et à Nantes, où un rassemblement pacifique en mémoire de Steve Maia Caniço, mort en 2019 lors de la Fête de la musique après être tombé dans la Loire. Des heurts ont éclaté entre les fêtards et les forces de l'ordre.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2021 s'est déroulée le 21 juin, même si ce rendez-vous s'annonçait cette année, une fois de plus, un peu spécial dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Quoi qu'il en soit, cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées faites cette année de distanciation sociale !

C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.