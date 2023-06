Fête de la musique 2023 : le programme des concerts en France

FÊTE DE LA MUSIQUE. En ce premier jour de l'été, des centaines de concerts sont organisés dans les villes de France, à l'occasion de la traditionnelle Fête de la musique. Paris, Lyon, Toulouse... Demandez le programme !

10:31 - Qui a inventé la Fête de la musique ? C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la musique à l'honneur. Il charge Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a lieu le 21 juin 1982 : c'est un succès. Des milliers d'événements naissent au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire. 10:19 - Mais au fait, pourquoi le 21 juin a été choisi pour la Fête de la musique ? La Fête de la musique a été institutionnalisé au 21 juin, date qui correspond au solstice d'été, au premier jour de l'été et à la journée la plus longue de l'année. Tout ce qu'il faut pour célébrer la musique ! 09:52 - La Fête de la musique, c'est aujourd'hui ! En ce mercredi 21 juin, premier jour de l'été, a lieu la traditionnelle Fête de la musique, qui fera vibrer des centaines de villes en France et ailleurs, avec de nombreux concerts prévus ou improvisés dans les rues, les bars-restaurants, les parcs ou les salles de spectacle.

La grand-messe de France 2 s'installe, cette année, à Reims pour la Fête de la musique. Dès 21h10, Garou et Laury Thilleman accueilleront une quarantaine d'artistes : Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Aya Nakamura, Patrick Fiori et Corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Marina Kaye, Pierre de Maere, Chico et Les Gypsies, Ycare, Youri Buneaventura, Gims, Juliette Armanet, Claudio Capéo et bien d’autres. Ils seront accompagnés par les danseurs de la troupe du Paradis Latin et d’Ecole de danse Studio 511.

Comme des centaines de villes en France, la capitale s'apprête à vibrer au son de concerts organisés ou improvisés, partout dans les rues, les bars ou les salles de spectacle. Voici quelques événements proposés pour la Fête de la musique à Paris :

France Inter fête la musique à l'Olympia - Comme chaque année, la radio s'installe dans la mythique salle parisienne avec, comme programmation pour cette soirée présentée par Laurent Goumarre et Aline Afanoukoé : Zaho de Sagazan, Jain, Arlo Parks, Lomepal et Dinos.

Eesah Yasuke et Mentissa au Palais-Royal - Le ministère de la Culture propose une soirée féminine dans les jardins du coeur de la capitale, dès 13 heures.

Open air électro dans le parc de la Villette - À la Folie propose une soirée de DJ sets, dès 18 heures.

Soirée éclectique à l'Assemblée nationale - L'hôtel de Lassay, siège de l'Assemblée nationale, ouvre ses portes à l'occasion de la Fête de la musique avec une soirée rassemblant un jazz band, une fanfare et un groupe de musique brésilienne.

L'Elysée fête la musique : comme chaque année, le Palais de l'Elysée ouvre ses portes le temps d'une soirée, avec Yasmine Hadj-Ali, une formation de musiciens du New Orleans Jazz Museum rejoints par l'américain Jon Baptiste, Grégory Porter et Ibrahim Maalouf, et DJ Linda et DJ T-SIA. L'événement, gratuit et sur inscription, affiche complet.

Comme des centaines de villes en France, Lyon n'échappe pas aux festivités de la Fête de la musique. La ville propose neuf scènes officielles, une par arrondissement, pour un large choix de concerts. Voici une sélection d'événements :

Cour d'honneur de l'hôtel de ville : dès 18h30, plusieurs concerts, dont deux assurés par l'Orchestre Symphonique de Lyon.

: dès 18h30, plusieurs concerts, dont deux assurés par l'Orchestre Symphonique de Lyon. Le Snatch Bar, place Belcourt : soirée dansante avec la Disco House Session X Unknown Records, de 18h à 1h. Au programme, Beny the Kid, Naux, Léon, Bryce Wax b2b Grooverneur et Grizzmin.

: soirée dansante avec la Disco House Session X Unknown Records, de 18h à 1h. Au programme, Beny the Kid, Naux, Léon, Bryce Wax b2b Grooverneur et Grizzmin. DJ Sets au Grand Hôtel Dieu : L'Officine, Le Grand Réfectoire et Ciao Nonna Giulia s'associent le temps d'une soirée à l'occasion de la Fête de la musique, pour des DJs Sets en open air dans la cour du splendide Grand Hôtel Dieu.

: L'Officine, Le Grand Réfectoire et Ciao Nonna Giulia s'associent le temps d'une soirée à l'occasion de la Fête de la musique, pour des DJs Sets en open air dans la cour du splendide Grand Hôtel Dieu. Du jazz au musée des Beaux-Arts : à l'occasion de la Fête de la musique 2023, le musée des Beaux-Arts accorde son exposition sur Robert Guinan, ami des jazzmen et adepte des clubs nocturnes de Chicago à la musique avec plusieurs groupes conviés dans les salles et le jardins du musée, jusqu'à 20 heures.

: à l'occasion de la Fête de la musique 2023, le musée des Beaux-Arts accorde son exposition sur Robert Guinan, ami des jazzmen et adepte des clubs nocturnes de Chicago à la musique avec plusieurs groupes conviés dans les salles et le jardins du musée, jusqu'à 20 heures. Fanfares sur les quais Saint-Antoine et des Célestins : de 18h à minuit, plusieurs groupes défilent sur la même scène : Ethnofanfare, Cutting Corners, Fanfare Pustule.

La ville rose ne compte pas non plus se priver des festivités de la Fête de la musique, avec de nombreux concerts prévus partout dans les rues, les bars et les salles de concerts. Voici une sélection des événements proposés à Toulouse :

DJs Sets au Jardin des plantes : huit heures de musique, trois scènes et une vingtaines de DJ. Voici le programme de la Fête de la musique sur l'esplanade Alain Savary.

: huit heures de musique, trois scènes et une vingtaines de DJ. Voici le programme de la Fête de la musique sur l'esplanade Alain Savary. Du rock sur les quais : de 16h à 1h, le quai de la Daurade vibrera aux sons rock, deep house ou encore de disco house, le temps d'une soirée organisée par le collectif Pyroliz et Anma Productions.

: de 16h à 1h, le quai de la Daurade vibrera aux sons rock, deep house ou encore de disco house, le temps d'une soirée organisée par le collectif Pyroliz et Anma Productions. Du local à l'espace Rouget : de 19h30 à 23h30, quatre groupes toulousains et occitans se produiront à l'occasion de la Fête de la musique.

La citée phocéenne aussi compte de nombreux concerts, prévus ou improvisés, à l'occasion de la Fête de la musique ! Voici une sélection d'événements :

Château de la Buzine : un concert en plein air est organisé de 19h à minuit, avec notamment le groupe Nomade, ambiance pop-rock et reggae, et DJ Will.

: un concert en plein air est organisé de 19h à minuit, avec notamment le groupe Nomade, ambiance pop-rock et reggae, et DJ Will. DJ Sets sur la plage du Prado : Fun Radio célèbre la Fête de la musique avec un concert gratuit sur la plage Borély, dès 19 heures, avec Aluna, Boris Way, Rivo, Sam Feldt, Sigala et Trinix.

: Fun Radio célèbre la Fête de la musique avec un concert gratuit sur la plage Borély, dès 19 heures, avec Aluna, Boris Way, Rivo, Sam Feldt, Sigala et Trinix. De la mandoline et de l'Histoire : de 17h à 18h, le Musée d'Archéologie Méditerranéenne de Marseille accueille un concert de mandoline.

A Lille également, la musique fait vibrer la ville le 21 juin ! Aux quatre coins de la capitale du Nord, des dizaines de concerts sont organisés. Et il y en a pour tous les goûts ! Voici notre sélection :

Concerts à Notre-Dame de la Treille : de 20h à 23h, plusieurs groupes défileront, notamment Engo Na'a, Wonderful Gospel Singers, Vinz le Mariachi, Collectif CM et Collectif Workship Mission.

: de 20h à 23h, plusieurs groupes défileront, notamment Engo Na'a, Wonderful Gospel Singers, Vinz le Mariachi, Collectif CM et Collectif Workship Mission. Capanga sur la Grand-Place : la musique afro-brésilienne à l'honneur avec le groupe de percussionnistes Capanga, de 19h à 21h.

: la musique afro-brésilienne à l'honneur avec le groupe de percussionnistes Capanga, de 19h à 21h. Ambiance 90's au Comptoir Hirondelle : sortez vos plus belles tenues vintages (ringardes ?) des années 90 pour danser sur tous les sons qui nous ont fait vibrer, dès 19h avec DJ Vince.

La première affiche de la Fête de la musique en 1982 © Ministère de la Culture

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la Musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte. Faites la fête ! Faites de la musique !", soulignait en 1983 Maurice Fleuret dans Télérama.

Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.