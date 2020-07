Concerts : quand les salles de spectacle pourront-elle rouvrir ?

Après quatre mois de fermeture des salles de concerts pour cause de pandémie de Covid-19, les acteurs du milieu de la musique réclament au gouvernement des actions et notamment la reprise des concerts en "configuration debout".

"Tous debout contre la mise à genoux de la musique". C'est le titre d'une tribune, signée par plus de 1 500 salles, producteurs de concerts, tourneurs, artistes, labels, festivals et autres acteurs du milieu de la musique, qui demandent au gouvernement des actions pour sauver le secteur. Après quatre mois de fermeture, tous demandent la reprise des concerts en "configuration debout", interdits pour raisons sanitaires en pleine pandémie de Covid-19. "Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique, sociale et morale plus que délicate", lit-on dans cette tribune, dont les auteurs déplorent se sentir "abandonnés et méprisés par nos partenaires publics."

Compte tenu de la situation actuelle, l'autorisation des concerts en "configuration debout" ne pourra se faire qu'avec un protocole sanitaire strict, pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Mais ce que demandent les acteurs du secteurs, c'est surtout une date de reprise. "Nous demandons qu'on nous donne une date précise de réouverture dans des conditions normales de jauge, c'est à dire avec un public debout. Si nous avons un concert prévu pour 1 500 personnes et qu'on ne nous en autorise que 300 ce n'est tout simplement pas viable économiquement", explique Didier Veillault de La Coopérative de Mai, à l'origine de cette tribune, interrogé par Franceinfo.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais alors, quand pourrait-on espérer une reprise des concerts ? Pour l'heure, c'est l'incertitude qui règne, le gouvernement n'ayant que très peu parlé du secteur. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes restent interdits jusqu'à septembre. Pour l'heure, nombreux sont les concerts prévus en septembre à être maintenus.