Concerts, festivals et Covid-19 : peuvent-ils être de nouveau interdits ?

CONCERTS. Avec la cinquième vague, l'arrivée rapide du variant Omicron ou la fermeture des discothèques, les concerts et grands rassemblements sont-ils de nouveau menacés ?

A l'approche de Noël, la question d'offrir ou non des places de concert se pose, en ces temps troublés de cinquième vague de Covid-19 et d'arrivée rapide du variant Omicron en France. Alors que les concerts ont pu reprendre au début de l'été dernier, sont-ils de nouveau menacés d'interdiction ? Pour l'heure, la réponse est négative. "Comme a pu le démontrer scientifiquement l'étude Spring menée dans le cadre du concert test que nous avons organisé à l'Accor Arena avec l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), nos enceintes culturelles ne sont pas des lieux de propagation du virus grâce à l'application stricte des mesures sanitaires en vigueur", fait valoir en ce sens Malika Séguineau, directrice générale du Prodiss, interrogée par Le Parisien.

L'an passé, le gouvernement avait annoncé l'interdiction des concerts et festivals debout, jusqu'au 30 juin, date de la dernière étape du déconfinement. Pour l'heure, seuls les établissements de nuit ont dû fermer leurs portes. Aucune mesure sanitaire concernant les concerts et les festivals n'a pour l'heure été évoquée. Il est donc possible d'acheter sans risque des places de concert à mettre sous le sapin. D'autant que cette période de Noël est cruciale pour le secteur.

"Dans le cas d'une annulation ou d'un report, vous avez désormais la pleine garantie de vous faire rembourser dans les meilleurs délais auprès du distributeur qui vous a vendu le billet, ajoute Malika Séguineau dans les colonnes du journal. C'est donc un moment charnière pour les professionnels, qui détermine une grande partie de l'année suivante. Les spectateurs peuvent, par ailleurs, profiter d'une offre exceptionnelle cette année, avec des spectacles reportés qui pourront finalement se jouer, mais aussi de nouvelles productions dans toute la France."