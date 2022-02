"Le Roi Lion à Mogador : les 7 différences avec le dessin animé Disney"

LE ROI LION. A l'occasion du retour de la comédie musicale Le Roi Lion au théâtre Mogador à Paris, penchons nous sur les différences entre la comédie musicale et le dessin animé Disney original.

Le Roi Lion est immortel, intemporel. De retour au théâtre Mogador à Paris depuis le mois de novembre 2021, la comédie musicale adaptée du dessin animé Disney séduit petits et grands, jusqu'au mois de juillet prochain (au minimum). Le Roi Lion, sorti sur grand écran en 1994, compte parmi les films Disney les plus populaires, toujours trois décennies plus tard. L'adapter en comédie musicale, c'est se confronter au défi de faire de ce dessin animé cultissime un spectacle taillé pour les planches. Un défi auquel s'est attelée Julie Taymor, metteuse en scène américaine, qui a eu la lourde tâche d'adapter le film des studios Disney pour les planches.

Pari réussi : joué de 2007 à 2010, déjà au théâtre Mogador, Le Roi Lion avait attiré 1,5 million de spectateurs et remporté trois Molières : Meilleure comédie musicale, Meilleurs costumes et Meilleures lumières. La comédie musicale, après avoir conquis New-York, s'est jouée dans le monde entier, de Tokyo à Mexico en passant par Séoul, Sydney, Londres ou Hambourg. Au total, les 25 productions du show ont été vues par plus de 100 millions de spectateurs.

Si le succès semble total, nous nous sommes posé la question des différences entre le dessin animé original et son adaptation en comédie musicale. Pour ce faire, Linternaute.com a pu interroger Véronique Bandelier, metteuse en scène résidante du spectacle au théâtre Mogador. Voici les sept différences entre Le Roi Lion en film et sa version comédie musicale.

La première différence saute aux yeux du spectateur de la comédie musicale Le Roi Lion dès les premières secondes de show : Rafiki est une femme ! Proche du mandrill, ce vieux singe un peu perturbé vivant dans un baobab accompagne Simba, le héros de l'histoire, dans son parcours de vie. A Mogador, le rôle est assuré par la chanteuse sud-africaine Ntsepa Pitjeng-Molebatsi.

Mais pourquoi Rafiki est-il devenu une femme sur les planches ? L'idée vient de Julie Taymor, la metteuse en scène originale du Roi Lion version comédie musicale. "Quand Julie Taymor a été contactée, quand elle a vu Le Roi Lion, elle a trouvé que les personnages féminins n'étaient pas suffisamment représentés dans le film. Donc elle voulait leur donner une autre valeur", explique à Linternaute.com Véronique Bandelier, metteure en scène résidente du Roi Lion au théâtre Mogador.

"Le personnage de Rafiki, qui est normalement le merveilleux singe chaman, change de sexe et devient la présence féminine et spirituelle la plus forte du show (...) cette Rafiki, elle a un double jeu dans le spectacle : elle est conteuse de l'histoire et elle est active dans l'histoire. Elle a une énorme influence, elle est avec Nala, avec Simba… C'est un guide spirituel", ajoute-t-elle, évoquant la référence de Rafiki aux Sangoma, des femmes chamans d'Afrique du Sud.

Outre le personnage de Rafiki, qui renforce la présence féminine dans la comédie musicale du Roi Lion, Julie Taymor a voulu donner plus de profondeur à un autre protagoniste de l'histoire, quelque peu absente dans la version dessin animé : Nala. Dans la version originale de Disney, le rôle de la jeune lionne est cantonné à celui d'aider Simba, seul héros de l'histoire avec qui elle finira sa vie.

"Dans le film, elle est en quête de nourriture, là elle part en exil, sans savoir où elle va, mais elle se dit qu'elle devait partir", explique Véronique Bandelier. Julie Taymor "a vraiment travaillé ce personnage pour lui donner quelque chose de plus rebelle, ce n'est plus juste une femme qui est là et qui subit. Dans la nature, ce sont les lionnes qui chassent, qui sont très actives. Au niveau du personnage humain, c'est elle qui prend la décision de partir pour trouver une solution, de quitter sa famille pour aller vers l'inconnu. Ça fait référence au monde humain, mais aussi au monde animal. Parce qu'elle part vraiment en toute conscience ailleurs, dans des endroits inconnus. Ce qui montre son courage", ajoute la metteuse en scène résidante.

Une autre différence de taille entre le dessin animé Disney et son adaptation sur scène : la profondeur de Scar. De méchant classique dans le film original, le frère de Mufasa devient dans la comédie musicale un animal brisé, torturé, manipulateur... mais sentimental. "C'est l'une des choses les plus importantes pour Julie Taymor quand elle a vu le dessin animé : elle dit que le challenge a été de pouvoir montrer des choses sur scène, qu'on ne peut pas montrer dans le film, souligne Véronique Bandelier. C'est aussi en développant ces personnages autrement."

Dans la comédie musicale, au théâtre Mogador comme dans ses autres versions, "on voit ses manigances, ses manipulations (...) il y a une dimension très shakespearienne dans la façon qu'a Julie Taymor de traiter l'histoire, avec notamment la folie de Scar qui commence à arriver et qu'on peut, avec le théâtre, détailler."

Dans la version originale de Disney, Simba est le héros unique de l'histoire : un jeune lionceau poussé à l'exil après la mort de son père qu'il pense avoir tué, avant de revenir et de sauver la Terre des lions. Mais dans la version comédie musicale, son personnage est lui aussi beaucoup plus profond et n'est plus le seul héros de l'histoire. "Simba doit trouver sa place, donc il passe par des épreuves différentes. Il a plus de mordant, plus de rébellion en lui par rapport au dessin animé. Il y a quelque chose de plus affirmé", souligne Véronique Bandelier.

Zazu, le majordome royal de Mufasa puis de Simba, a connu lui aussi un dépoussiérage dans l'adaptation du Disney de 1994. Sur scène, on retrouve un comédien et une marionnette représentant cet oiseau aimant l'ordre, mais doté d'un humour cynique. Sur scène, le personnage de Zazu emprunte des éléments de langage modernes, ce qui le tend totalement intemporel. "Ces personnages, on les fait vivre dans l'air du temps", se félicite Véronique Bandelier.

Entre entonner la chanson Libérée, Délivrée du dessin animé La Reine des Neiges ou parler de Twitter au roi Mufasa (voir la vidéo en en-tête de l'article), le majordome n'a jamais été aussi moderne. Tout en conservant son humour mordant et en accompagnant, malgré les épreuves, les personnages de Simba et Nala.

En 2007, lors de la première version du Roi Lion au théâtre Mogador de Paris, les paroles des chansons cultes du dessin animé avaient été modifiées. "Alors que là, les quatre chansons du film [présentes dans le spectacle], on a choisi de reprendre les paroles du dessin animé. Elles sont adaptées pour le cinéma, mais elles sont tellement dans l'inconscient collectif, c'est devenu une référence. Et on sent que le public reconnaît les paroles et du coup, c'est intéressant de faire le lien entre ce dessin animé, que les gens ont dû voir il y a un moment, et sa retranscription sur scène, plus théâtrale, plus vivante", explique Véronique Bandelier.

A noter également, sur scène à Mogador, la présence d'un orchestre live : "une vraie différence" pour la metteuse en scène résidante, qui souligne également l'ajout de "chœurs zoulous", de "rythmes africains" et "d'éléments chorégraphiques". Sont également présents dans le show "huit artistes sud-africains, qui amènent cette couleur si particulière de l'Afrique, ses vibrations". Autant d'apport qui ajoutent à la magie du spectacle, qui se distingue en ce point totalement du dessin animé de 1994.

Dernière différence majeure de l'adaptation sur scène du Roi Lion, l'incarnation des animaux par les 49 artistes du show. Pour ce faire, Julia Taymor a imaginé une ribambelle de marionnettes, de masques et de costumes représentant divers animaux de la savane. "Les personnages sont à la fois humains et animaux. Et donc Julie Taymor avait vraiment envie d'utiliser les codes du théâtre, des anciennes techniques de théâtre. On verra toujours le danseur et son animal, le comédien et sa marionnette…", explique Véronique Bandelier.

Et d'ajouter : "Elle veut vraiment montrer ce qu'elle appelle le 'double événement', qu'on puisse voir l'humain et l'animal. Ce qui permet au comédien de mettre toutes les émotions dans son personnage. Mais qu'il n'y en ait pas un qui cache l'autre. Ça donne une immense palette de jeu pour les comédiens, d'exprimer le côté animal, réfléchi, manipulateur pour Scar par exemple, très vif pour Timon ou débonnaire pour Pumba. C'est fabuleux pour les comédiens."

Et la magie opère.

"C'est l'histoire de la vie". 14 ans après son premier passage à Paris, la comédie musicale Le Roi Lion est de retour au théâtre Mogador, à partir du 6 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022. Directement inspiré du plus célèbre des dessins animés Disney sorti en 1994, le spectacle met en scène ses personnages cultes, Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, mais aussi le terrible Scar et les trublions Zazu, Timon et Pumba. Costumes fabuleux, tableaux gigantesques, chansons connues et reconnues, animaux par dizaines et orchestre live... Le Roi Lion compte bien séduire petits et grands.

Les chiffres de la comédie musicale Le Roi Lion donnent le vertige : 49 artistes, 11 musiciens, 80 techniciens, 200 masques, 200 marionnettes... Pour cette nouvelle version au théâtre Mogador, mise en scène par Julie Taymor, la production Stage Entertainment a levé le voile ce casting quelques mois avant la première du show :

Rafiki : Ntsepa PITJENG

: Ntsepa PITJENG Mufasa : Noah NDEMA

: Noah NDEMA Scar : Olivier BREITMAN

: Olivier BREITMAN Simba : Gwendal MARIMOUTOU

: Gwendal MARIMOUTOU Nala : Cylia

: Cylia Zazu : Sébastien PEREZ

: Sébastien PEREZ Timon : Alexandre FAITROUNI

: Alexandre FAITROUNI Pumbaa : Rodrigue GALIO

: Rodrigue GALIO Shenzi : Terja DIAVA

: Terja DIAVA Banzaï , doublure Scar : Abdel-Rahym MADI

, doublure Scar : Abdel-Rahym MADI Ed , doublure Zazu & Timon : Sébastien VALTER

, doublure Zazu & Timon : Sébastien VALTER Sarabi : Rachel VALERY

: Rachel VALERY Simba enfant : William BOULAY-ITELA, Martin D'ARAM DE VALADA, Ethan DARSOULANT, Esteban HERNANDEZ SANCHEZ, Aristote LAIOS, Idrissa SOUMARE et Naïley TEMBELY-LAIDET.

: William BOULAY-ITELA, Martin D'ARAM DE VALADA, Ethan DARSOULANT, Esteban HERNANDEZ SANCHEZ, Aristote LAIOS, Idrissa SOUMARE et Naïley TEMBELY-LAIDET. Nala enfant : Lyka BA, Mee-Naïdhy FAUBERT, Ambre MARCUSSY, Mélissa MASUNGI, Ilona SAMASSI, Marion TAKAM et Ilyana ZAOUAK.

Les billets pour Le Roi Lion au théâtre Mogador sont disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac, Ticketac, ou Billetréduc, mais aussi sur le site de la salle de spectacle parisienne. Pour les prix des places, comptez entre 25 euros en catégorie 4 à 110 euros en carré or le samedi soir (90 euros en semaine).