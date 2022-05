Delta Festival 2022 : une programmation en or, où trouver un billet ?

DELTA FESTIVAL. Du 29 juin au 3 juillet 2022, le Delta Festival marseillais se renouvelle pour une septième saison. Sean Paul, PNL, Hatik ou The Avener... Découvrez la programmation.

Il semblerait qu'un esprit festif s'installe sur les plages du Prado… Rendez-vous musical de l'été, le Delta Festival, créé en 2015, s'apprête à vivre une nouvelle édition forte en émotions. Il faut dire que c'est un événement incontournable à Marseille : 180 000 festivaliers se rassemblent sur les 8 hectares des plages du Prado pour une grande fête écoresponsable. Du 29 juin au 3 juillet 2022, venez vous détendre et laissez vous surprendre par une programmation éclectique.

Les scènes du Delta Festival ont pour but premier le mélange d'artistes connus et d'artistes en devenir. Le festival met en effet en place le Tremplin Delta dans lequel une centaine d'artistes venus des quatre coins de la France s'affrontent pour obtenir le graal : une place sur la main stage cet été.

Pour cette septième édition du Delta Festival, 200 artistes vous donnent rendez-vous sur les 5 scènes de l'événement, qui se tiendra donc du mercredi 29 juin 2022 au dimanche 3 juillet 2022. Cinq jours de fête et de musique, qui feront vibrer les plages du Prado de Marseille !

En 2022, l'équipe du Delta Festival a vu les choses en grand et les plages du Prado accueilleront des artistes internationaux tels que Carl Cox, Sean Paul, Marten Hørger ou Deborah De Luca. Résolument, le maitre mot de cette saison est la diversité… bercée par de la bonne musique qui réchauffe les cœurs. Diversité tant par la programmation d'artistes que par le genre musical (rap, électro, dancehall et R&B), c'est le festival du "tous ensemble".

Au programme : 5 scènes musicales avec plus de 250 artistes, 8 villages thématiques, des activités en mer et sur le sable, des manèges à sensation, du babyfoot et 600 acteurs engagés pour créer 5 jours uniques. Cet été, pour sa 7 e édition, le Delta Festival réitère l'expérience et installe sa serviette (et pas que…) sur les plages du Prado. Voici le nom des artistes qu'il ne faudra surtout pas manquer :

Les têtes d'affiche du Delta Festival

Sean Paul : il mélange à la perfection la dancehall, le R&B et le rap pour créer des hits mondiaux. Sean Paul est l'artiste incontournable de cette saison. Avec Temperature et Get Busy, il a réussi à marquer l'industrie. Ces dernières années il a collaboré avec SIA sur Cheap Thrills et Give It Up To Me, mais aussi avec Dua Lipa, J Balvin, Steve Aoki et Dj Snake.

Découvrez ici la programmation complète du Delta Festival

MERCREDI 29 JUIN : PNL, Sean Paul, Vini Vici, Camelphat, The Avener, Malaa, Massilia Sound System, Da Tweekaz, Neelix, Yuksek, Blaiz Fayah, Gipsy Kings, Bianca Costa, François X, Massano, Keeld, DTM, Téo Maldonado, MOXO, Raw Main...

: JEUDI 30 JUIN : Roméo Elvis, Bigflo&Oli, Polo & Pan, Maceo Plex, Vladimir Cauchemar, Mind Against, Agoria, Warface, Sweely, Tez Cadey, Tigerhead, u.r.trax, Supermassive, Blanc, Darzack, Paul Damy, Romane Santarelli, Olympe4000, Ogure, Lass...

: Roméo Elvis, Bigflo&Oli, Polo & Pan, Maceo Plex, Vladimir Cauchemar, Mind Against, Agoria, Warface, Sweely, Tez Cadey, Tigerhead, u.r.trax, Supermassive, Blanc, Darzack, Paul Damy, Romane Santarelli, Olympe4000, Ogure, Lass... VENDREDI 1ER JUILLET : Carl Cox, N'TO, Bon Entendeur, Hatik, Kas:st, Naâman, Salut c'est cool, Michel, Ouai Stéphane, Le Bask, Oden & Fatzo, Sahalé, Trinix, Baltimores, VCL, Vortek's vs Protokseed, Maxence, Hugo Cantarra, Homals, Lakus, Deep Methods, Fab Massimo, Galbinus, Umbree, 1RDT, OSCH, Maxam, Shahin…

Carl Cox, N'TO, Bon Entendeur, Hatik, Kas:st, Naâman, Salut c'est cool, Michel, Ouai Stéphane, Le Bask, Oden & Fatzo, Sahalé, Trinix, Baltimores, VCL, Vortek's vs Protokseed, Maxence, Hugo Cantarra, Homals, Lakus, Deep Methods, Fab Massimo, Galbinus, Umbree, 1RDT, OSCH, Maxam, Shahin… SAMEDI 2 JUILLET : Vitalic, L'entourloop, DR Peacock, Deborah De Luca, Astrix, Dirtyphonics, BIGA*RANX, Marten Horger, Vitess, Maraboutage, Droplex B2B Markus Volker, Hozho, DYSK, Eniah, HIMEJI, Kepler, The Architectt, Pausé, Romain Dary, Planete 51, PH4, Explor...

: Vitalic, L'entourloop, DR Peacock, Deborah De Luca, Astrix, Dirtyphonics, BIGA*RANX, Marten Horger, Vitess, Maraboutage, Droplex B2B Markus Volker, Hozho, DYSK, Eniah, HIMEJI, Kepler, The Architectt, Pausé, Romain Dary, Planete 51, PH4, Explor... DIMANCHE 3 JUILLET : Rilès, Kungs, Etienne De Crecy, Poupie, La P'tite Fumée, Joris Delacroix Live, Vandal, 2TH, Raphaël Palacci, Animals Industry, Trïem/Jambo, Opak, Weltmusik, Dub Striker, Emma B, Arcene K

Le Delta Festival se situe sur les Plages du Prado dans la ville de Marseille. Pour vous y rendre, rien de plus simple : en métro, prenez la ligne 2 jusqu'à l'arrêt Rond-point du Prado ; en bus, soit avec la ligne 19 jusqu'à Hippodrome Plage, soit avec la ligne 83 jusqu'à La Plage ; avec la navette qui relie la ville d'Aix et de Marseille ; en co-voiturage ; en taxi et vtc ; en vélo.