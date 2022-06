Concert du jubilé : emballement sur la santé d'Elton John après une photo en fauteuil roulant

CONCERT DU JUBILE. A l'occasion du jubilé de platine, célébrant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, Elton John doit participer au concert événement. Mais des photos du chanteur de 75 ans le montraient dans l'incapacité de se déplacer seul.

[Mis à jour le 04 juin 2022 à 15h43] Depuis le jeudi 2 juin, le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth célèbrent les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Alors qu'un grand concert pour fêter cette longévité doit se tenir ce samedi soir, les tabloïds britanniques se font du souci pour Elton John. En pleine tournée mondiale, il a été photographié le 29 mai dernier en fauteuil roulant. L'artiste doit pourtant participer au show du jubilé avec d'autres interprètes. Le chanteur de 75 ans a tenu à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux. "Je tiens à remercier mes fans de m'avoir contacté concernant cette histoire stupide que les tabloïds ont écrite sur ma santé fragile", a-t-il indiqué. "Je suis en excellente santé. J'adore mes spectacles et je me donne un maximum en chantant et en jouant. Chaque soir, je suis à 100% et je ne veux jamais décevoir", a-t-il ajouté. Elton John a justifié l'usage d'un fauteuil roulant par un concert de près de 3 heures le jour même qui l'a fatigué. "Mon équipe m'a proposé de m'installer dans une chaise roulante pour que je puisse reposer ma hanche. C'est tout", a-t-il confié. En septembre 2021, la star britannique avait dû interrompre sa tournée en raison d'une rééducation intensive et d'un traitement spécialisé pour soigner sa hanche.

Si Elton John devrait interpréter plusieurs de ses chansons les plus populaires, d'autres artistes ont été invités à performer lors du concert évènement : Alicia Keys, Andrea Bocelli, Craig David, Diana Ross, Hans Zimmer, Andrew Lloyd Webber, Nile Rodgers, Queen + Adam Lambert, Sam Ryder, Rod Stewart, mais aussi Stefflon Don, Celeste, Diversity, Duran Duran, Elbow, George Ezra, Jax Jones, Lin-Manuel Miranda, Mabel, Mica Paris, Mimi Webb, Sigala & Ella Eyre.

A loccasion du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, retrouvez en direct et en clair sur la TNT (canal 41) un concert exceptionnel, en présence de la famille royale et avec les plus grandes stars internationales, ce samedi à 21.00 ! pic.twitter.com/Iu7sMJUBgk — Paris Première (@ParisPremiere) June 1, 2022

Où regarder le concert du jubilé de la reine Elizabeth II ?

Le show, baptisé Platinum Party at the Palace, qui se jouera devant 22 000 spectateurs (dont la famille royale) et sera retransmis à la télévision. Outre-Manche, le concert de 2h30 sera diffusé sur la BBC, quand en France, il faudra allumer Paris Première. Le Platinum Party at the Palace était initialement programmé sur M6, mais le sera finalement sur la chaîne TNT (canal 41) du groupe, samedi 4 juin dès 21 heures.