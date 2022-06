Fête de la musique 2022 à Paris : quel programme ? Notre sélection

FETE DE LA MUSIQUE. A Paris, des centaines de concerts célébreront les 40 ans de la Fête de la musique. Voici notre sélection d'événements à ne pas manquer.

[Mis à jour le 21 juin 2022 à 10h16] La Fête de la musique fête ses quarante ans ! Rendez-vous incontournable, populaire et gratuit, l'événement, créé par Jack Lang en 1982, revient en 2022, sans mesures sanitaires. De quoi redonner des couleurs à la fête, qui s'apprête à faire vibrer les villes de France et de Navarre, pour célébrer le premier jour de l'été et le jour le plus long de l'année. Et Paris ne dérogera évidemment pas à la fête, avec de nombreux événements prévus ou improvisés dans tous les arrondissements de la capitale.

De la traditionnelle Fête de la musique à l'Elysée à de France Inter à l'Olympia en passant par de nombreux bâtiments de la capitale, mais aussi ses restaurants, bars et salles de concerts... Les amateurs de musique ne risquent pas de s'ennuyer ce mardi 21 juin. Il peut toutefois être difficile de s'y retrouver ! Voici notre sélection des concerts incontournables de la Fête de la musique 2022 :

Palais de l'Elysée : comme chaque année, la demeure présidentielle ouvre ses portes pour un concert géant avec, cette année, Charlie Winston, Youssou N'Dour, Synapson, et Xenia ! 2 000 places sont à pourvoir, dès ce lundi à 10 heures sur le site de l'Elysée ;

Musée de l'Armée : propose de découvrir ses collections en musique ;

Musée Carnavalet : le restaurant le Fabulat, du Top Chef Thibaut Spiwack, accueille une soirée de DJ Sets et différents artistes comme la chanteuse française Owlle.

Petit Palais : l'association Jeunes Talents propose une série de cinq mini-concerts de musique classique ;

Auditorium de Radio France : une soirée avec l'orchestre Viva l'Orchestra ;

Fip : la radio organise un concert aux Arènes de Lutèce, avec notamment Metronomy, Ibeyi, Laurent Bardainne ou Bertrand Belin. Les réservations ouvrent ce vendredi 10 juin à 10 heures sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.

Palais-Royal : le ministère de la Culture organise une scène ouverte regroupant amateurs et professionnels, jeunes talents et musiciens confirmés, musiques actuelles, musique classique et musiques du monde, avec Julien Clerc, Anne Paceo, Sopico, DakhaBrakha ou encore Temenik Electric.

La Villette : de 16 heures à minuit, Dour festival et Technopol proposent, au parc de la Villette, une soirée techno/house.