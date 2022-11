Starmania : que vaut la version 2022 de l'opéra rock ?

STARMANIA PARIS. 43 ans après sa création par Michel Berger et Luc Plamondon, la comédie musicale Starmania s'est installée à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, puis en tournée en France.

La nouvelle version de Starmania est, n'ayons pas peur des mots, étincelante. La comédie musicale culte, créée par Michel Berger et Luc Plamondon il y a 43 ans, s'est installée à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, dès le 8 novembre. Elle partira ensuite en tournée dans les Zéniths de France. Pour la première du spectacle, c'est un parterre de stars qui a assisté à cette version 2022 du célèbre opéra rock : Brigitte Macron, Line Renaud, Michel Drucker, Vincent Cassel, Clara Luciani, Tony Estanguet, mais aussi Fabienne Thibeault, historique Marie-Jeanne et Luc Plamondon, créateur de Starmania, ovationné dès son entrée dans la salle.

Jouée pour la première fois en 1973, la comédie musicale Starmania résonne de façon impressionnante. Entre la montée de l'extrémisme, incarnée par un Zéro Janvier et son imaginaire nazi, le revers de la célébrité sous les traits de la star déchue en quête d'un regain de popularité Stella Spotlight ou la violence des rues chantée par un Johnny Rockfort cruel et sans pitié (sauf pour Cristal, dont il tombe amoureux avant de causer leur chute), les différences de sexualité ou de genre avec la machiavélique Sadia et Ziggy, groupie de David Bowie... Tout ce qui a fait le succès de Starmania est repris et magnifié par Thomas Jolly, le metteur en scène de cette version 2022.

Avec un budget de 7 millions d'euros, Starmania, dont les débuts ont été repoussés en raison du Covid, achève de clouer le spectateur à son siège avec un spectacle lumineux éblouissant signé Thomas Dechandon, des décors minimalistes et cette immense étoile en guise de monumental décor central. Les costumes, créés par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton, subliment un casting impeccable (et méconnu du grand public) et des chorégraphies mordantes de Sidi Larbi Cherkaoui. Le tout, accompagné de musiciens appliqués.

Seuls bémols, il en faut : l'apport discutable à l'histoire du "gourou-marabout", personnage originel du show, mais supprimé dans les versions de 1988 et 1993, incarnant les aspirations écologiques face à un Zéro Janvier totalitaire souhaitant "bâtir le nouveau monde atomique." Les danseurs, impressionnants, auraient mérité plus de lumière, pour que Starmania reste totalement la comédie musicale qu'elle est.

Si l'histoire créée par Luc Plamondon et Michel Berger reste moderne, Thomas Jolly s'est employé à ne pas dénaturer le spectacle historique : les artistes chantent micro à la main, mais parviennent à redonner un nouveau souffle à des chansons (trop) souvent reprises, comme Le monde est stone, S.O.S. d'un terrien en détresse ou Le blues du businessman. Mais le public, frissonnant dès l'introduction des innombrables tubes de Starmania, ne peut s'empêcher de chantonner, de ressortir du spectacle des étoiles (noires) plein les yeux.

Johnny Rockfort, Marie-Jeanne, Sadia, Cristal, Ziggy, Zéro Janvier, Stella Spotlight et Roger-Roger sont de retour. La comédie musicale culte Starmania s'installe aux portes de Paris, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, à partir de cet automne 2022. Quarante ans après sa création en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon, l'opéra rock, futuriste et indémodable a été réinventé par le metteur en scène Thomas Jolly, accompagné du chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui et de Victor le Masne à la direction musicale. Les costumes sont signés Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton.

"Plus qu'une nouvelle version, c'est un retour à l'intention première de Starmania, sa dramaturgie, sa dimension tragique que le public pourra découvrir", font savoir les créateurs du show version 2022, repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. Les spectateurs pourront redécouvrir les tubes nés de la comédie musicale Starmania, comme Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Les uns contre les autres et, bien sûr, SOS d'un terrien en détresse.

Le casting de Starmania

Cristal - Lilya Adad

Johnny Rockfort - Côme

Sadia - Manet-Miriam Baghdassarian

Zéro janvier - David Latulippe

Marie-Jeanne - Alex Montembault

Stella Spotlight - Maag (Magali Goblet)

Gourou Marabout - Simon Geoffroy

Ziggy - Adrien Fruit



Ensemble / Choristes :

Max Carpentier / Alice Lynn



Orchestre :

Romain Théret - Piano

Ann Shirley - Clavier

Edouard Algayon - Guitare

Paul Cépède - Guitare

Romain Joutard - Batterie

Aurelien Calvel - Basse

Le spectacle Starmania débute par trois séances d'avant-premières, du 4 au 6 novembre 2022. Le tarif de ces représentations est donc moins élevé. Les dates sont, pour l'heure, programmées jusqu'au 29 janvier 2023. Le spectacle partira ensuite en tournée dans les Zéniths de France.

La billetterie de Starmania

Le prix des billets pour la comédie musicale Starmania, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, varie entre 25,85 euros pour une place en catégorie 4 les soirs de premières (du 4 au 6 décembre) et 29 euros ensuite, à 103 euros en catégorie or.

L'histoire de Starmania

Starmania se déroule à Monopolis, capitale de l'Occident. La ville et ses habitants sont en proie aux terribles Étoiles Noires et à leur leader, Johnny Rockfort, lui-même soumis à la terrible Sadia. De son côté, le fantasque milliardaire Zéro Janvier nourris les espoirs, depuis sa tour dorée, d'instaurer un régime autoritaire et raciste sur l'Occident et Monopolis. Tout en bas de cette tour, Marie-Jeanne sert des cafés à l'Underground Café et rêve d'un monde meilleur en suivant les bulletins d'information de Roger Roger, qui officie sur la chaîne Télé-Capitale.

L'animatrice vedette de cette chaîne, c'est Cristal : elle présente l'émission Starmania, qui propulse de jeunes talents en "stars d'un soir". Un titre dont rêve Ziggy, un jeune disquaire homosexuel qui fait tourner la tête de Marie-Jeanne. Le spectacle, qui se déroule en 1978, met en scène les histoires d'amour et les manipulations de ces personnages.