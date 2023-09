Qui est Zoé Clauzure, candidate de la France à l'Eurovision Junior 2023 ?

Avec sa chanson "Cœur", la jeune Zoé Clauzure portera le drapeau tricolore lors de l'Eurovision Junior, qui se tiendra à Nice en novembre.

Elle représentera la France au prochain concours de l'Eurovision junior : Zoé Clauzure a été présentée par France 2 ce mercredi 27 septembre. La jeune artiste portera donc le drapeau tricolore à Nice, le dimanche 26 novembre prochain, lors d'une cérémonie présentée par Olivier Minne et Laury Thilleman depuis le Palais Nikaia et retransmise sur France 2. Zoé Clauzure compte donc parmi les seize jeunes candidats de l'Eurovision Junior 2023, un an après la victoire française de Lissandro, avec sa chanson Oh Maman !.

Zoé Clauzure elle, défendra la France avec un titre baptisé Cœur et dévoilé également ce mercredi, lors d'une conférence de presse organisée à Nice. Cette chanson évoque le harcèlement scolaire, a expliqué Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore à l'Eurovision Junior. Mais alors, qui est Zoé Clauzure, dont le visage n'est pas inconnu des amateurs de télécrochets musicaux ?

Âgée de 13 ans, l'artiste en herbe a participé à la saison 7 de The Voice Kids, en 2020. Elle avait intégré, sur TF1, l'équipe de Soprano et s'était hissée jusqu'en demi-finale. "Passionnée par la musique, je prends des cours de chant et de piano depuis l'âge de 6 ans", décrit Zoé Clauzure sur son site internet. Outre le chant, elle a également collaboré comme mannequin enfant avec plusieurs marques, comme Lacoste.