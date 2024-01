"The Voice 2024 : une date annoncée par TF1, des repêchages inédits dans la nouvelle saison"

TF1 a annoncé la date du retour de son télé-crochet. Pour la saison 2024, The Voice retrouve un casting de coachs bien connus et va tenter quelques nouveautés...

La saison des cris et des larmes revient bientôt sur TF1. La première chaîne a annoncé ce mardi la date du retour de The Voice, son télé-crochet consacré aux talents de la chanson de demain. C'est le samedi 10 février 2024 qu'aura lieu le premier prime de l'émission, encore et toujours présentée par le sémillant Nikos Aliagas. Le show va débuter comme il se doit par les auditions à l'aveugle, lors desquelles les coachs bien assis dans leurs fauteuils rouges, dos aux artistes, vont marteler le buzzer pour recruter les meilleurs espoirs dans leurs équipes respectives.

La saison 2024 de The Voice promet de multiples surprises si on en croit TF1. Elle ne viendront sans doute pas des coach cette année, puisque l'émission voit revenir Mika, un historique du programme, qui a déjà remporté deux trophées dans les saisons précédentes. Il sera aux côtés de Zazie, Vianney, et du duo Bigflo & Oli, déjà coachs l'année passée. Zazie, victorieuse de la dernière saison avec son talent Aurélien Vivos, revient avec trois trophées à son actif, tandis que Vianney apporte son expertise pour la quatrième fois. Quant à Bigflo & Oli en sont à leur deuxième participation.

Boulangère, vendeuse... Un casting de "gens normaux"

The Voice 2024 veut mettre en avant une diversité sans précédent de talents musicaux. Des artistes de tous horizons, âgés de 16 à 72 ans, se partageront la scène. Parmi eux, TF1 liste des personnalités atypiques telles qu'une boulangère, une vendeuse en charcuterie, un pilote de ligne, et bien d'autres, illustrant la richesse et la diversité des parcours et des passions.

La nouveauté majeure de cette saison est l'introduction de "The Voice, Comeback", une compétition "digitale" dirigée par Camille Lellouche. Ce concours parallèle, diffusé exclusivement sur TF1+, permettra à certains talents éliminés lors des auditions à l'aveugle puis lors des battles, de se voir offrir une seconde chance. La chanteuse et comédienne, depuis les coulisses, sélectionnera sa propre équipe, pour donner l'opportunité à un ou une chanceux(se) de réintégrer la compétition en demi-finale.

Un "talk-show musical"

"The Voice la Suite", seconde partie de l'émission, se réinvente également en se transformant en talk-show musical. Animé par Nikos Aliagas, ce programme promet des débats passionnés et des échanges animés entre les coachs et des invités de marque. Enfin, TF1 annonce l'ouverture prochaine de "The Voice Café", une "première mondiale". Ce lieu unique combinera restaurant, karaoké, et musique live, offrant une expérience immersive aux fans de l'émission. Avec une vague impression de déjà vu des côtés des émissions culinaires...

Le programme

The Voice est une émission de télévision diffusée sur TF1 depuis 2012. Il s'agit de l'adaptation du télé-crochet néerlandais The Voice of Holland. Des espoirs inconnus de la chanson française viennent dévoiler leurs talents, d'abord au cours d'audition à l'aveugle, puis dans plusieurs affrontements musicaux, avant que le grand gagnant de la saison ne soit désigné par le public. Ils sont jugés et encadrés par quatre coachs. Plusieurs stars ont été révélées grâce à l'émission, comme Kendji Girac, Slimane, Camille Lellouche, Amir, Fréro Delavega ou encore Louane.

Nikos Aliagas présente cette émission depuis le lancement du programme, aux côtés de Karine Ferri de 2013 à 2021. Parmi les coachs de l'émission, on a pu apercevoir Florent Pagny, Jenifer, Garou, Louis Bertignac, Mika, Zazie, Matt Pokora, Pascal Obispo, Soprano, Julien Clerc, Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian, Vianney, Patrick Fiori ou encore Nolwenn Leroy et Biglo et Oli. En 2024, les coachs sont Vianney, Mika, Zazie, et Bigflo et Oli.

Le jury de The Voice 2024 a été officialisé à la fin septembre 2023. Mika fait son retour après une pause de plusieurs années. Il oeuvrera aux côtés de Zazie, figure de l'émission, mais aussi de Vianney et de Big Flo et Oli qui rempilent. Amel Bent, présente lors de la dernière édition, ne sera pas de retour.

La date de diffusion du premier prime de la saison 2024 de The Voice a été fixée au samedi 10 février. Elle a donc été programmée une quinzaine de jours plus tôt que l'année précédente.

En 2023, Aurélien Vivos, représentant de l'équipe de Zazie, a remporté la finale de The Voice. Il sortira donc prochainement un album en solo avec Universal Music. Auparavant, The Voice a connu plusieurs gagnants depuis le lancement de l'émission en 2012 : Stéphane Rizon (saison 1), Yoann Fréget (saison 2), Kendji Girac (saison 3), Lilian Renaud (saison 4), Slimane (saison 5), Lisandro Cuxi (saison 6), Maëlle Pistoia (saison 7), Whitney Marin (saison 8), Abi Bernadoth (saison 9), Marghe (saison 10) et Nour (saison 11).

Comment regarder The Voice en replay ?

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr devenu TF1+ ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année.

Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience. Notez enfin que, dans le cadre du partenariat intergroupes entre TF1, France Télévisions et M6, les épisodes de The Voice sont également mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.