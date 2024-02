Après un premier concert complet, Ninho annonce un deuxième Stade de France

Après avoir rempli une première fois l'arène parisienne en quelques heures, le rappeur Ninho ajoute un deuxième concert au Stade de France.

Et de deux ! Après l'engouement provoqué par l'annonce de sa première date au Stade de France et la ruée sur sa billetterie, le rappeur Ninho se produira une deuxième fois dans l'immense arène parisienne, le 2 mai 2024, veille de sa première date prévue. "Après avoir sold out le Stade de France en moins de 6h, Ninho ajoute une 2ème date le vendredi 2 mai 2025 !", peut-on lire dans un message posté sur les réseaux sociaux du Stade de France.

La semaine dernière, l'artiste avait déjà créé l'événement en annonçant donc un concert au Stade de France. "Le 3 mai 2025, on sera 80 000" : promettait le rappeur Ninho en annonçant, mercredi 31 janvier sur les réseaux sociaux, un concert exceptionnel au Stade de France, probablement sans se douter que les billets seraient si vite écoulés : il aura fallu seulement six heures à ses fans pour s'arracher les 80 000 places disponibles.

Le même jour, Ninho avait renchéri en publiant un titre inédit, 3 MAI 2025, sorti accompagné de son clip. La vidéo, réalisée par Jean-Charles Charavin, met en scène Ninho aux abords, dans les coulisses, sur le toit ou la pelouse du Stade de France. "Et puis le 3 mai 2025, on s'ra 80 000. C'est plus d'humains que dans ta ville, hein", clame le rappeur dans sa nouvelle chanson, prémonitoire.

Preuve de l'attente de son public, le clip avait été visionné plusieurs centaines de milliers de fois en quelques heures et les places pour son concert dans l'immense arène parisienne, prises d'assaut. Pour le deuxième concert de Ninho au Stade de France, la billetterie ouvre ce jeudi 8 février à dix heures. Côté prix, il faudra, comme pour le premier, compter des places assez abordables pour ce genre de concerts, allant de 45 euros en pelouse à 70 euros en catégorie 1.

Le rappeur Ninho continue de surfer sur le succès de son dernier album, NI, paru en juin dernier et poursuit sa tournée française qui devait l'emmener dans plusieurs festivals cet été, dont We Love Green, Main Square Festival ou les Francofolies de La Rochelle. Puis au Stade de France, donc.