Voyou en concert à l'Olympia, son royaume pas si minuscule

Le chanteur Voyou s'est produit dans un Olympia plein à craquer, mercredi 31 janvier 2024.

Avoir son nom en lettres rouges sur la mythique devanture de l'Olympia, Voyou s'en est ému dès ses débuts sur la scène parisienne, planches qu'il foulait pour la première fois, mercredi 31 janvier. La salle, pleine à craquer - le concert affichait complet depuis plusieurs semaines - aura bien rendu au chanteur de 34 ans son énergie et sa bonne humeur communicative. Pendant près de deux heures, Voyou a repris les titres de son dernier disque, Les royaumes minuscules, mais aussi des chansons plus anciennes, comme Seul sur ton tandem et des plus récentes, comme Le Bal.

Voyou et Vanessa Paradis à l'Olympia le 31 janvier 2024 © LV

L'occasion était trop belle pour ne pas convier Vanessa Paradis sur scène, le temps de reprendre avec elle ce duo, dernier morceau sorti de l'artiste. Car qui dit Olympia et date exceptionnelle, dit invités : Voyou aura également été rejoint sur scène par son père, Xavier Vanhooland, qui lui a transmis l'amour de la trompette et de la musique, puis par son amie, la chanteuse November Ultra, pour clôturer le spectacle en douceur avec leur duo Soleil Soleil.

Entouré de ses cinq musiciens tout aussi réjouissants et visiblement heureux de jouer ensemble - Laura Etchegoyhen au saxophone et au chant, Laure Sanchez à la basse et au chant, Rémi Klein au clavier et Jean Thevenin à la batterie - Voyou ne ressemble à personne et a offert une parenthèse enchantée à ses 2 000 spectateurs d'un soir, vêtu de son costume très très grand et prouvant que lui, sur scène, l'est tout autant.