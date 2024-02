AC/DC de retour : album, tournée... Que prépare le groupe ?

Sur les réseaux sociaux, la formation australienne a publié un mystérieux teaser, suscitant nombre d'espoirs des fans.

"ARE YOU READY" : AC/DC prépare son retour. Dans une courte et énigmatique vidéo postée sur les réseaux sociaux, la formation culte semble avoir quelque chose à annoncer : un album, une tournée, les deux ? Pour l'heure, difficile à anticiper. Dans cette mystérieuse bande-annonce, on peut seulement entendre l'un des riffs cultes du groupe de hard rock, une voix lançant : "êtes-vous prêts ?", et un chiffre, le 5. 5 minutes, jours, mois, ans, dates de concert, pays, chansons ? Les paris sont lancés en commentaire de la publications, où chaque fan semble avoir une théorie.

La veille, mardi, certains admirateurs du groupe rêvaient déjà d'une tournée mondiale, la première depuis 2016, passant, entre autre par le Stade de France. La raison ? Une autre publication énigmatique postée sur les réseaux sociaux de l'arène parisienne, semblant annoncer une grande nouvelle à venir.

Parmi les autres rumeurs circulant après la bande-annonce postée par AC/DC, celle évoquant le retour du chanteur Brian Johnson, absent de la dernière tournée du groupe en raison de problèmes d'audition. Cette annonce pourrait également être celle d'un nouveau disque, le dernier, Power Up, datant de 2020. Si les uns spéculent, d'autres espèrent, mais il ne reste plus qu'à patienter.