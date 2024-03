Pourquoi Aya Nakamura à l'ouverture des Jeux Olympiques n'a rien de choquant

Après le déferlement de haine à propos d'une - hypothétique - participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Depuis deux semaines, la polémique ne retombe pas. Des réseaux sociaux aux plateaux de télévision, les avis s'enchaînent et les critiques continuent de se déchaîner. L'affaire ira même jusqu'en justice, puisqu'une enquête a été ouverte après des publications racistes visant l'artiste, rapporte l'AFP ce vendredi. Un signalement a été fait en ce sens le 13 mars dernier par la LICRA 5 (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), déclenchant l'ouverture d'une instruction, confiée au Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris.

Mais alors, pourquoi tant de violence ? Aya Nakamura a-t-elle sa place à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Non, répondait d'abord Estelle Denis sur le plateau RMC : "Moi, j'aurais mis Patrick Bruel", lance l'animatrice, pour qui le show devrait être assuré par "un monstre de la chanson française", quand sur le plateau sont évoqués Michel Sardou, Véronique Sanson ou Patrick Bruel.

Mais n'en déplaise à Estelle Denis et sans remettre en cause les longues carrières de ces artistes, le choix d'Aya Nakamura, s'il venait à se confirmer ce qui n'est toujours pas le cas, n'a absolument rien de surprenant. Et encore moins de choquant. Il est même logique, si on en croit les chiffres vertigineux de la carrière de la chanteuse d'Aulnay-sous-Bois. Depuis ses débuts en 2017, elle est aujourd'hui l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur la plateforme Spotify avec 8,5 millions d'auditeurs mensuels, mais aussi la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Elle a même fait danser Rihanna.

3,7 millions d'abonnés sur Instagram, 7,5 sur YouTube où ses vidéos cumulent les dizaines de millions de vues, 2 Victoires de la musique et 7 NRJ Music Awards... Comment ne pas considérer Aya Nakamura comme l'artiste féminine la plus incontournable de sa génération ? Une popularité en France, à laquelle s'ajoute un incroyable succès à l'international. Avant elle, rares sont les artistes français à avoir franchi ce cap - on peut citer David Guetta, DJ Snake ou Daft Punk - et encore moins des femmes.

Emmanuel Macron aurait donc, selon L'Express, personnellement choisi l'interprète de Djadja pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et lui aurait demandé de reprendre une autre chanteuse française mondialement connue... Edith Piaf. Alors n'en déplaise aux critiques et en dépit de l'incroyable déferlement de racisme, qui illustrent parfaitement les fractures de notre société et la rupture entre les générations, le choix du président de la République n'a rien de surprenant. Il reste même complètement justifié.