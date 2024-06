Fête de la musique 2024 : quels événements en France ? Notre sélection

Comme chaque année, la Fête de la musique, c'est ce 21 juin !

Histoire L'essentiel Difficile à croire avec cette météo, mais la Fête de la musique, c'est vendredi !

Comme chaque année, c'est le 21 juin qu'est célébré cet événement ultra-populaire, qui convie les musiciens amateurs et professionnels à se produire gratuitement dans les rues, les places et les parcs.

Initiée en 1982 par le ministère de la Culture, sous l'impulsion de Jack Lang, cette fête coïncide avec le solstice d'été, soit le jour le plus long de l'année.

La Fête de la musique vise à promouvoir la musique sous toutes ses formes et à rendre la culture musicale accessible à tous. Des concerts sont organisés dans les grandes villes comme Paris, Lyon, et Marseille, mais aussi dans de plus petites communes.

France 2 décale la date de la Fête de la musique En raison du match France-Pays-Bas à l'Euro de football, France 2 annonce que la grande soirée de la Fête de la musique, enregistrée vendredi, sera diffusée seulement le samedi 22 juin. Sont attendus, entre autres, Slimane, Lara Fabian, Patrick Bruel, MC Solaar, Matt Pokora, Amir, Patrick Fiori, Vitaa, Santa, Mentissa, Hugues Auffray, Axelle Red, Roch Voisine, ou Jeremy Frérot. La Fête de la musique, c'est vendredi ! Si la météo et l'actualité nous l'auraient presque fait oublier, la Fête de la musique édition 2024, c'est vendredi ! Vous trouverez dans ce live des suggestions d'événements à travers la France pour célébrer dignement ce premier jour de l'été.

Depuis sa création en 1982 par le ministère de la Culture, la Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique : le 21 juin, jour du solstice d'été, mais aussi jour le plus long de l'année. Normalement, on devrait pouvoir compter sur une journée ensoleillée...

L'Histoire de la Fête de la musique

Nous sommes en 1981, Jack Lang, alors ministre de la culture, nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Ensemble, ils se penchent sur la création d'une immense manifestation culturelle qui mettrait, à l'échelle du pays, la musique et la création à l'honneur.

"Il fallait un événement qui permette de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. Un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et peut-être aussi... la classe politique. C'est pourquoi le ministère de la Culture a eu l'idée d'organiser une Fête de la musique en 1982. Une fête non-directive, qui rassemble tous les Français pour qui la musique compte", racontait Maurice Fleuret dans Télérama, en 1983.

La toute première Fête de la musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord.