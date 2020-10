Sorties streaming : Ariana Grande, Vianney, Angèle et Dua Lipa... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Avec l'annonce d'un nouveau confinement pour une durée d'au moins quatre semaines, il est grand temps, pour se détendre un peu, de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine, et il y en a pour tous les goûts. Ce vendredi 30 octobre a été marqué par le retour d'Ariana Grande avec son nouvel et attendu album, Positions, ou celui de Vianney, N'attendons pas, celui de Petit Biscuit, Parachute ou encore le single événement d'Angèle et Dua Lipa, Fever. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer cette semaine :

Le nouvel album tant attendu d'Ariana Grande est disponible ! Après des mois de teasing et son dernier single, Positions, ce sont quatorze nouveaux titres rassemblés dans ce sixième album du même noms qui ont été mis en ligne. Un disque événement qui compte plusieurs featurings, avec The Weeknd, Doja Cat et Ty Dolla $ign. Idéal pour lutter contre l'ambiance morose de cet automne.

Au rayon des albums les plus attendus de cette année, il y a également celui de Vianney, baptisé N'attendons pas et disponible depuis ce vendredi 30 octobre. Un troisième disque qui compte onze titres inédits, portés par les singles Beau papa et Merci pour ça. Un tout plus personnel pour le chanteur de 29 ans, qui dédie une chanson à sa belle-fille de 9 ans et une autre à son grand-père décédé… "Peut-être qu'il y avait un peu plus de pudeur dans les albums précédents", confie Vianney à 20 Minutes.

Le DJ français Petit Biscuit a dévoilé son nouvel album Parachute. Inspiré par les sonorités du monde entier, l'album compte neuf titres, dont une collaboration avec le DJ américain Diplo. Pour le jeune artiste de 20 ans, il s'agit dans ce disque de "réveiller l'animal qui sommeille en [lui]".

La rencontre est aussi improbable qu'explosive : celle des chanteuses Dua Lipa et Angèle. La Britannique et la Belge dévoilent un morceau appelé Fever, absolument idéal pour ce début de confinement. "En espérant apporter un peu de joie", écrit Angèle sur son compte Instagram, souhaitant du "courage à toustes (sic). On est ensemble."

Les pépites de la semaine

Myd x Mac Demarco - Moving Men

Le tube de cet automne ? Il est signé Myd et Mac Demarco sur le titre Moving Men, sorti avec son clip réalisé par le jeune Alexandre Nart. Les deux compères, transformés en déménageurs modernes et cools (aidés par une forte dose de cannabis), suivent leurs pérégrinations sur Terre ou dans l'espace, croisant sur leur chemin, Justice, Dj Snake et d'autres invités-surprises. Moving Men est le deuxième extrait du tout premier album du Français Myd, attendu en 2021.

Ramó et Loïc Fleury - La saison des pluies

Le chanteur originaire de Laval Ramó est de retour après ses deux premiers EP : il dévoile cette fois un duo, avec Loïc Fleury (le chanteur d'Isaac Delusion), baptisé La saison des pluies et accompagné de son clip réalisé par Plastic Horse. Les deux artistes, "voisins à la pop comme à la ville", parlent de l'air, de l'eau, du rêve ou de la météo, le tout illustré par un superbe clip coloré.

Frànçois and the Atlas Mountains - Coucou

Trois ans après son album Solide mirage, Frànçois Marry alias Frànçois and the Atlas Mountains nous fait le plaisir d'annoncer la sortie hivernale de son septième album, Banane bleue, coproduit avec Jaakko Eino Kalevi. Avant ce rendez-vous, l'artiste originaire de Saintes en a dévoilé un premier single lumineux, Coucou.