Sorties streaming : Booba, La Femme, Laylow... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Après un début de mois de juillet morose, l'été semble enfin décidé à montrer le bout de son nez ! Les vacances sont là (pour certains), les terrasses, les cinémas, les théâtres, même les boîtes de nuit ont rouvert, les concerts et certains festivals ont repris. Une accalmie en France après des mois de crise sanitaire, malgré la menace des variants, qui mérite d'être accompagnée de musique. Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming, particulièrement riche en sorties rap (rassurez-vous, il y en a quand même pour tous les goûts).

Au programme cette semaine : le nouveau single de Booba, Dragon, le deuxième album de Laylow, L'étrange histoire de Mr. Anderson, le clip de La Femme Pasadena, le disque de MHD Mansa, mais également Fais-le, single de Jérémy Frérot. A noter également cette semaine, notre pépite : Weirdo, la collaboration de Ätna et Meute. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés :

Après deux premiers singles en solo, Plaza Athénée et Kayna, Booba est de retour avec un troisième titre, baptisé Dragon et disponible sur toutes les plateformes de steaming. L'hyperactif duc de Boulogne signe ici un morceau taillé pour l'été, à grand renfort de voix autotunée et de mélodie entêtante.

Le rappeur Laylow a dévoilé, ce vendredi 16 juillet 2021, son deuxième et nouveau projet, baptisé L'étrange histoire de Mr. Anderson. "C'est un deuxième album oui, mais je n'ai pas essayé de parler à tout le monde... J'ai voulu parler à ceux qui ont des rêves, qui se sentent bloqués dans le tunnel et qui peinent à voir la lumière au fond", explique l'artiste dans une story postée sur Instagram. Plus d'infos sur L'étrange histoire de Mr. Anderson par ici.

Dans le sillage de la sortie de l'album Paradigmes, le groupe La Femme sort le neuvième clip du disque, celui de Pasadena. Une nouvelle pièce pour la formation française, qui a décidé de mettre en images l'intégralité de leur disque dans un film à paraître à l'automne prochain. "Pasadena revient sur les amours d'école, l'insouciance et la dureté des premières histoires sous le regard des autres adolescents", peut-on lire dans le communiqué accompagnant la sortie de la vidéo.

On vous avait prévenu, cette playlist est riche en rap. On continue la sélection avec MHD, qui, un an après sa sortie de prison et la sortie du single AFRO TRAP Part.11 (King Kong), dévoile son album tant attendu, baptisé Mansa et composé de quinze morceaux. Un premier disque depuis 2018 pour l'artiste, qui revient dans ce disque sur ses dernières années, marquées par son incarcération pour homicide involontaire, pour lequel il continue de plaider son innocence.

Jérémy Frérot continue de surfer sur la vague de Meilleure vie, son dernier album sorti en début d'année et dévoile le clip d'un nouveau single, Fais-le, mis en ligne jeudi 15 juillet 2021. Une vidéo tournée dans les rues parisiennes, sur le toit d'un bus londonien pour un morceau funk et solaire, qui sent bon l'été.

La pépite de la semaine :

La formation Meute revient en fanfare avec un nouveau titre, Weirdo, fruit de sa collaboration avec le duo pop allemand Ätna. Un titre hybride, mêlant la pop et la techno à l'univers de la fanfare venue elle aussi d'outre-Rhin, repoussant les limites de son style et qui accompagnera parfaitement ces prochains jours d'été.