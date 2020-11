Sorties streaming : Gaël Faye, Dominique A, Suzane... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Avec une semaine d'un nouveau confinement qui doit en durer au moins quatre, il est grand temps, pour se détendre un peu pour de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine, et il y en a pour tous les goûts. Et si de nombreux artistes ont décidé de reporter leurs nouveautés, fort heureusement ce n'est pas le cas de tous. Outre la sortie attendue du nouvel album de Ben Mazué, Paradis, ou de Fever, le clip de Dua Lipa et Angèle, ce vendredi 06 novembre a été marqué par le nouveau disque de Gaël Faye, Lundi méchant, celui de Dominique A, Vie étrange, ou encore le retour d'Ibrahim Maalouf avec 40 Mélodies. A cette liste (non-exhaustive) des sorties de la semaine s'ajoutent trois pépites cette semaine, à savoir Suzane, Klon et Noé Preszow. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer cette semaine :

L'auteur du best-seller Petit Pays, Prix Goncourt des Lycéens en 2016, renoue avec la musique et le rap dans son nouvel album solo baptisé Lundi méchant. Un disque puissant de 14 morceaux, dont Seuls et Vaincus, un poème écrit par Christiane Taubira. Entre influences africaines et sonorités électro, l'artiste touche à tout de 38 ans signe ici un album inspiré, à la hauteur du précédent, Pili Pili sur un croissant au beurre, sorti en 2013.

Deux ans après La fragilité, Dominique A revient avec un nouvel album baptisé Vie étrange et composé de dix morceaux. Avec ces chansons, l'artiste explique avoir "envie de traduire musicalement la façon dont [il] ressentai[t] ce que nous traversions, l'atmosphère qui se dégageait d'une période entre autres marquée par la disparition d'un chanteur aux mots bleus", rendant hommage à Christophe. "Li'dée m'est ainsi venue d'improviser des morceaux avec des claviers et boîte à rythme, sur des textes écrits dans l'instant, et chantés à très faible volume : comme lorsqu'on ne veut pas réveiller quelqu'un et comme pour ne pas troubler le silence que je percevais tout autour dans les rues" pendant le confinement, explique Dominique A dans un communiqué de presse.

Pour célébrer ses 40 ans, le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf propose l'album 40 Mélodies, dans lequel il revisite ses grands succès, en version plus intimiste. Ce disque, l'artiste l'a enregistré pendant le confinement du printemps, épaulé par le guitariste François Delporte. "C'était censé être un cadeau que je me faisais, et puis éventuellement, si d'autres personnes avaient envie de l'écouter... Les circonstances font que je vais lui accorder un peu plus d'importance que prévu", confie Ibrahim Maalouf à BFMTV.

Les pépites de la semaine :

Suzane - L'appart vide

Près d'un an après la sortie de son premier album, Toï Toï et sa Victoire de la musique, la chanteuse Suzane revient sur le devant de la scène avec L'appart vide, un nouveau morceau et son clip. Elle y évoque, à la première personne, une histoire d'amour qui s'abîme, "un tsunami invisible qui broie nos cœurs", selon ses propres mots.

Klon - West

Le collectif Klon publie son nouveau single, baptisé West, ainsi que son clip. Une évasion en plein confinement, durant laquelle le temps pour soi, l'imagination et la redécouverte du monde sont les maîtres mots. La vidéo a été tournée en banlieue parisienne, où les sept membres de Klon habitent et vivent confinés.

Noé Preszow - Que tout s'danse

Le chanteur Noé Preszow dévoile son deuxième single, baptisé Que tout s'danse, accompagné de son clip. Un titre qui résonne résolument avec l'actualité, entre la crise sanitaire et la violence du monde contemporain, tout en restant plein d'espoir et de lumière.