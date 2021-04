Sorties streaming : La Femme, Wejdene, Tim Dup... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire et la chute annoncée des températures ne prêtent pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme du jour : Paradigmes, le nouvel album de La Femme, 16 ou pas, la réédition de Wejdene, A nous, le premier disque de Noé Preszow ou Marine, la reprise de Diam's par Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa. Ajoutez à cela notre pépite (dansante) de la semaine, Juste pour te plaire, de Tim Dup et le tour est joué ! Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

Cinq ans après Mystère, le groupe français La Femme fait son retour avec un troisième album, Paradigmes et ses quinze titres. Un maître mot ? "Foutre le bordel", comme le dit justement l'un des morceaux du disque et comme la formation depuis maintenant dix ans. Avec Paradigmes, La Femme entre dans un nouvel univers aussi envoûtant que vampirique, mêlant les styles, les influences et les époques.

La jeune chanteuse Wejdene avait déjà créé l'événement en septembre dernier avec son premier album, 16, il était donc difficile de passer après la réédition de celui-ci, baptisée 16 ou presque. Une nouvelle version qui compte huit nouveaux titres, tels que Je t'aime de ouf ou 1,2,3, mais aussi deux collaborations avec deux poids lourds du rap français actuel : Jul, et Hatik, avec qui elle chante Dans ma bulle (qui n'a rien à voir avec le tube de Diam's).

En parlant de Diam's, voici une vraie reprise de la rappeuse star des années 2000 : celle d'Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa, qui offrent une nouvelle jeunesse à la chanson Marine, extrait de l'album Ma vie / Mon live sorti en 2004. Un titre qui fustigeait à l'époque Marine Le Pen et le Front national. Tout comme les trois chanteuses, 17 ans plus tard.

Le chanteur bruxellois Noé Preszow dévoile son tout premier album, baptisé A nous, du nom du single qui l'a fait connaître en France et lui aura (entre autres) valu une nomination aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année (titre cédé à Hervé). Treize morceaux pour un peu de douceur et de poésie en ces temps compliqués.

La pépite de la semaine :

Tim Dup - Juste pour te plaire

Envie de danser ? Tim Dup vous embarque avec lui dans sous le soleil italien avec une nouvelle chanson, baptisée Juste pour te plaire, sortie accompagnée d'une vidéo colorée de lui, dansant frénétiquement en marcel blanc. Un premier extrait vitaminé d'un album à venir, un an après la sortie de Qu'en restera-t-il ?.