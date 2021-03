Sorties streaming : Lana Del Rey, SCH, Justin Bieber... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de mars a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme cette fois, le nouvel album tant attendu de Lana Del Rey, Chemtrails Over The Country Club, celui du rappeur SCH, JVLIVS II, ou encore celui de Justin Bieber, Justice. A ne pas manquer également, notre pépite de la semaine : How Did We, le nouveau clip de Victor Solf, que Linternaute.com a rencontré pour l'occasion. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

La chanteuse américaine Lana Del Rey a dévoilé ce vendredi son tant attendu huitième album, baptisé Chemtrails Over The Country Club et composé de onze morceaux. Le tout deux ans et demi après le succès de son dernier disque, Norman Fucking Rockwell. La chanteuse de 35 ans à la voix enchanteresse rend, avec Chemtrails Over The Country Club , un hommage à la Californie des années 1970, avec notamment une reprise de For Free, un titre de Joni Mitchell.

Il a "fissuré Twitter" selon ses propres mots : le rappeur Julien Schwarzer, alias SCH créé l'événement avec la sortie du volume 2 de JVLIVS, un album composé de 19 titres. Un cinquième disque pour celui que le grand public a (re)découvert avec le tube Bande organisée et son fameux "oui ma gâtée" (ma chérie en marseillais). Des visuels léchés, une voix grave et des mélodies profondes, SCH régale ses fans.

Justin Bieber is back. Le chanteur canadien de 27 ans a dévoilé son septième disque, Justice, comptant seize morceaux dont des duos avec Khalid, Chance the Rapper ou Burna Boy. Un événement pour tous ses admirateurs, qui attendaient un nouveau disque depuis Chances, sorti en 2020, qui s'est finalement accompagnée d'une polémique : le duo français Justice menace de porter plainte contre le chanteur pour avoir plagié leur logo (le "T" en forme de croix).

La pépite de la semaine :

Victor Solf - How Did We ?

Après le fracassant I Don't Fit, Victor Solf est de retour avec un deuxième single extrait de son album à venir, How Did We et, une nouvelle fois, d'un superbe clip l'accompagnant. Dans la vidéo de son premier titre, on assistait à un accident de voiture ; dans la seconde, du second single, Victor Solf reprend le volant de cette voiture, placée au milieu de l'océan, au large de Brest.

"Ce titre, il évoque la sensation que j'ai et que les gens peuvent avoir, celle que parfois, on fait tout comme il faut, mais malgré tout ça ne fonctionne pas. Malgré tout on se sent perdu et on vit un échec. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti pendant le premier confinement : comment on en est arrivé là ?", confie l'ancienne moitié de HER à Linternaute.com.