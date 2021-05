Sorties streaming : Lilly Wood and the Prick, Clara Luciani... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Le soleil revient (timidement), les terrasses et les cinémas sont rouverts et le premier concert test organisé en France va bientôt avoir lieu... Que de bonnes nouvelles qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme : le nouvel et tant attendu album de Lilly Wood and the Prick, Most Anything, mais aussi Amour toujours, dernier single de Clara Luciani, Sun Goes Down, celui de Lil Nas X ou encore la chanson A ciel ouvert, nouvel extrait du prochain disque de Tim Dup. A cela s'ajoute évidemment notre pépite de la semaine : le nouveau titre de Saint DX, A Phone Call. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties à ne pas manquer :

Six ans après Shadows, le duo Lilly Wood and the Prick est (enfin) de retour avec un nouvel album, baptisé Most Anything. Nili Hadida et Benjamin Cotto proposent ici 14 nouveaux titres, portés par le single You Want My Money, sorti en janvier dernier. Un album pop qui fait du bien.

Clara Luciani confirme son retour avec un deuxième single, Amour toujours, qui succède au titre Le reste et annonce son prochain album, Cœur, annoncé dans les bacs le 11 juin prochain. Un rendez-vous attendu pour les admirateurs de la chanteuse, trois ans après la sortie de son album à succès Sainte-Victoire, certifié triple disque de platine et couronné de deux Victoires de la musique consécutives : Révélation scène en 2019, puis Artiste féminine en 2020.

Après son très remarqué single Montero (Call me by your name), le rappeur phénomène Lil Nas X est de retour avec un titre inédit, baptisé Sun Goes Down, sorti accompagné d'un nouveau superbe clip, aussi surnaturel que poétique. Un nouveau voyage introspectif pour l'artiste américain de 22 ans, qui avait affolé la Toile avec la vidéo sulfureuse de son précédent single, qui totalise quelque 221 millions de vues sur YouTube...

Après la sortie de son nouveau single, Juste pour te plaire, le chanteur Tim Dup dévoile un nouveau titre, baptisé A ciel ouvert, "prologue d'un disque aux couleurs de l'été, aux parfums d'Italie, aux impressions gourmandes des retrouvailles", comme l'écrit le chanteur sur son compte Instagram. "Je les aime toutes, naturellement, mais tout de même... c'est une de mes chansons préférées...", ajoute-t-il. Le nouvel album de Tim Dup, La course folle, sortira le 11 juin.

La pépite de la semaine

Saint DX - A Phone Call

Le chanteur, compositeur et producteur français Saint DX est de retour avec un nouveau titre, A Phone Call, un morceau en collaboration avec David Numwami, sorti accompagné de son clip réalisé par Pablo Padovani (de Moodoïd). Une pop sensuelle et envoûtante, parfaite pour les afters terrasse à 21 heures.